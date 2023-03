Recordando a Manuel Linde.

Siempre hacen más ruido las latas vacías que las llenas. Lo mismo ocurre con los cerebros. Truman Capote

Nos derrotaron, nunca nos rendimos, casi treinta y dos años después y tras la persecución de los corruptos y de su corrupción seguimos donde estábamos. Demandado justicia, transparencia, derechos humanos y profesionales. No pararemos de denunciar a todos aquellos, que siguen en el mismo sitio, lugar y mangando. No podrán descansar tranquilos, hasta muertos seguiremos tras ellos. Los derechos humanos no se mendiga se exigen.

Hoy recordamos un año más a uno de los nuestros a Don Manuel Linde Falero, uno de los guardias civiles democráticos, que nos abandonó. No hace mucho fuimos a su tumba a poner flores y a recordarlo en su tierra. Amigo y compañero Manolo, siempre nos tendrás en nuestros corazones.

Hace años que falleció nuestro compañero Manuel Linde. Formó y forma parte del colectivo denominado, «UMDVERDES o Guardias civiles Democráticos», fue expulsado por cometer el delito de solicitar una asociación. Hace años que escribimos un artículo que reproducimos a continuación para rememorar su figura y recordarlo en la fecha de su marcha, para que todo el mundo sepa, que los Guardias Civiles nunca luchan solos, ni se rinden, ni son olvidados. Compañero Linde, no te olvidamos, seguimos en el camino y a pesar de que nos derrotaron, nunca nos hemos rendido ni nos rendiremos. Ver enlace: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=EKfLHSJluy8&feature=youtu.be

Aunque estás ausente sabemos que no estás desaparecido, que estás entre miles de corazones de tus compañeros, que recuerdan la vileza y la injusticia con la que te han tratado, Operación Delictual Columna organizada por el estado. Hemos de recordar aquí, que estamos exigiendo una comisión de la verdad para que lo sucedido en la España democrática nunca más se vuelva a repetir. Para que las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos humanos se ejecuten, al igual que las resoluciones parlamentarias que te han dado la razón, y que sólo se ejecutan para los asesinos de ETA. Sentencias firmes del TC y del TEDH sin ejecutar

Haciendo memoria de nuestra historia, ahí va para empezar y recordar a uno de los nuestros:

Hemos recibido la noticia de que ha fallecido nuestro compañero y amigo, Manuel Linde, una noticia no esperada y sorprendente, era un hombre joven y luchador; falleció en la más triste soledad y sin apoyo de nadie.

Linde fue uno de los Guardias Civiles que despertó la conciencia cívica en el seno del cuerpo de la Guardia Civil, organizó los cuadros clandestinos en el seno de la Institución y bajo las capuchas, con mucho valor, denunció las graves carencias de la Guardia Civil y exigió los derechos constitucionales que como ciudadanos nos correspondían. Hizo frente a la corrupción, motivo especial de la gran represión.

No podré olvidarme del arresto que cumplí en Logroño, donde a los pocos días de mi ingreso en el móvil de Logroño, un grupo de Guardias Civiles, encabezados por mi amigo Manuel Linde, –todos encapuchados—dieron una rueda de prensa exigiendo mi puesta en libertad y los derechos constitucionales para los ciudadanos Guardias Civiles.

Fue separado del servicio por su lucha y trayectoria democrática, fue represaliado, detenido y por sus repetidos actos a favor del nuevo estado constitucional llevado a situaciones extremas y difíciles de repetir en democracia.

Ante todo siempre, siempre, fue un excelente compañero y amigo, no me olvidaré nunca de la ayuda que nos has prestado, no me olvidaré cuando tenía que desplazarme para examinarme en la UNED de la Rioja, y me esperaba para llevarme e invitarme a comer a su casa, no me olvidaré del buen trato que me han dispensado sus hijos y su mujer; familia que tuvo que sufrir gravemente los ataques de una Guardia Civil anclada en los métodos más ignominiosos del pasado, llegando a dejarlo sin el pan de sus hijos y con la persecución más baja y ruin.

Solicitamos juntos Asociaciones Culturales y Deportivas, y por ello el estado democrático y de derecho accionó los actos más graves e incomprensibles que un estado pueda llevar a cabo –salvo en las épocas de los nazis– y para demostrar lo que digo está la historia, es clara y contundente, ver. Grat. Internamientos en centros penitenciarios, psiquiátricos, persecuciones sin límite que derivaron al cabo de los años en la última sentencia del TEDH de Estrasburgo en noviembre del 2006, –69966-01– en una rotunda condena a España que sólo quedó en papel puesto que el gobierno se la pasa por las entrepiernas.

Siempre dijimos : “tenemos la fuerza de la Razón y no la razón de la Fuerza”, –y lograremos , estamos seguros- que te devuelvan lo que te han robado indignamente.

No has vivido para verlo, no has vivido para contarlo, estamos pidiendo y exigiendo y no pararemos ni un minuto para que se repare los graves hechos cometidos contra los UMDVERDES DE LA GUARDIA CIVIL y lo sentimos mucho, pero quiero que sepas y veas desde donde estés que seguirás estando como uno más en nuestras reivindicaciones, para que tus hijos y tu familia sepan, que has sido siempre una buena persona, que luchaste, y valientemente, por unos valores justos y que tu lucha no ha sido estéril, ahora más que nunca seguiremos en el camino; que Dios te bendiga y te enseñe la luz para tu nuevo camino, nosotros no te olvidaremos, amigo y compañero. Un poco de historia