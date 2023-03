El Mediador ‘a la caza’ de diputados del PSOE en plena moción de censura: “A ver si dicen que no me conocen”

La moción de censura se le atraganta a Pedro Sánchez.

Mientras dentro del Congreso el presidente del Gobierno recibía los ‘zascas’ y troleos de Santiago Abascal y Ramón Tamames, en el exterior le ‘estallaba’ el ‘Caso Mediador’ de la mano del propio Marco Antonio Taraconte.

Durante el receso de media hora para comer en el debate de la moción, el ‘Mediador’ fue a las inmediaciones de la Cámara Baja para ‘cazar’ a los diputados del PSOE y ver si tenían el valor de negar que le conocían viéndole a los ojos.

Tras recordar que Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias «Tito Berni», no es el único representante del PSOE vinculado con la presunta trama de corrupción, el ‘Mediador’ ironizaba: «He venido a recordar mi trabajo, la puerta trasera, el hotel…».

«¿Ustedes se creen que se van con 15 congresistas a cenar por la cara?», indicó el conseguidor del exdiputado socialista que insistía en que las cenas en Ramsés fueron «pagadas por un empresario de la trama» con el objetivo «de montar placas solares por toda España». El Mediador dejaba más incógnitas. «¿Qué hicieron las mujeres que fueron a la cena? Ahí lo dejo», afirmó.

El objetivo de Taraconte era señalar a los diputados del PSOE que a esa hora salían a comer. «Me dirijo como persona, Indalecio y compañía salen, a ver si dicen que no me conocen», precisó en referencia al diputado del PSOE por Almería, Indalecio Gutiérrez.

Finalmente, no llegó a coincidir con el congresista, pero sí dio una entrevista a OkDiario donde aseguró: “Yo no era diputado pero el Congreso era mi oficina. Me conocen todos los diputados”.

En este sentido, puso énfasis en que a ‘Tito Berni’ “todo el mundo le quiere poner como el jefe del clan pero no, él es una ficha más”

Además, recalcó que siempre que entraba en las Cortes lo hacía por “la puerta de atrás”.