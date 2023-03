La gestación subrogada y Ana Obregón ‘eclipsan’ las pifias de Marlaska

El ‘salseo’ se impuso a la política.

La revista ‘¡Hola!’ sorprendió a todo el mundo con su portada del 29 de marzo de 2023 en la que se comunicaba que la actriz Ana Obregón volvía a ser madre a los 68 años mediante la maternidad subrogada, también conocida coloquialmente como ‘vientre de alquiler’.

La información corrió como la pólvora, la opinión pública se centró en la decisión de la artista y se olvidó de las pifias cometidas por Fernando Grande-Marlaska. Desde PSOE y Unidas Podemos se encargaron de lanzar mensajes contra la maternidad subrogada, mientras que el PP se mostraba a favor de buscar su encaje legal.

Entre declaraciones y contradeclaraciones de los políticos, respiraba tranquilo el ministro del Interior, quien incluso insinuó en el Congreso de los Diputados que el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos de destruía pruebas a favor del PP, solo horas después de conocer que el Tribunal Supremo tildaba de “ilegal” su cese.

El socialista, que recalcó que “la falta de confianza queda» hacia Pérez de los Cobos, no dudó en poner en duda la profesionalidad del coronel al preguntar a la diputada del PP, Ana Belén Vázquez.

“Personas que gestionaban fondos reservados sin el debido control» y que «permitieron con ellos que se destruyeran pruebas para que el Partido Popular pudiera ocultar su responsabilidad».

A lo que agregó: «¿Usted tendría confianza en ese tipo de personas?, ha insistido, antes de asegurar que «en ese tipo de personas es en las que este ministro del Interior no tiene, no ha tenido y no tendrá confianza».

Unas palabras que enfadaron a Rosa Díez, quien denunció que Marlaska “lo destituye ilegalmente, bloquea su carrera profesional y ahora trata de desacreditar y destruir la honorabilidad de Pérez de los Cobos”.

De ahí que la cofundadora de UPyD sentenció: “Espero me le caiga una querella y veamos pronto a Marlasca sentado en el banquillo. Es una vergüenza de ministro”.

Mucho menos se habló de cómo el ministro de Sánchez acercó a todos los presos de ETA en una humillante derrota para el Gobierno de España ante los intereses de EH Bildu. Al parecer, puede mucho más el ‘salseo’ que el preocuparse por conservar el buen estado de las instituciones estatales.

Sobre este y otros asuntos debatirán este 29 de marzo de 2023 Patricia Sanz, Rosa Martínez y Jorge Campos en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital), el programa dirigido por Alfonso Rojo y presentado por Rebeca Crespo.