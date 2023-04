Expedientes contra la libertad

Samuel no lucha solo. Samuel somos todos. No al miserable del Ministro Marlaska

Samuel Vázquez es un policía operativo, de zeta, criminólogo, presidente de la Asociación Policías del Siglo XXI que lleva años denunciando el funcionamiento erróneo de la Policía. Coincido con la práctica totalidad de sus denuncias más allá de que en mi tiempo sindicalista y ahora denuncie prácticamente lo mismo desde otro enfoque, desde los derechos civiles de la ciudadanía que vulneramos sistemáticamente todas las policías, a mayor gloria de la estadística de los mandos y la casta política.

Desconozco cuanto tiempo estará suspendido, si tiene algún sindicato que lo cubra, ni el mando pelota meaperro que lo denunció para hacer méritos; yo he tenido 14 expedientes, unos ganados en los tribunales y otros no, porque eso también es una lotería y depende de que alguien se acerque al juez y le murmure algo al oído, (hay jueces que se dejan y otros que no) y de sus ideas sobre la crítica sindical o profesional, los límites de la libertad de expresión dentro de la corporación que es una línea difusa que cada juez puede colocar donde considera oportuno; espero que gane el recurso contencioso que sin duda va a presentar.

Desde mi experiencia, el régimen disciplinario es una espada de Damocles sobre cualquier policía o sindicalista porque los instructores no están para buscar la verdad sino para determinar los argumentos jurídicos por los que te pueden hacer responsable de una tipificación que encaje con la sanción que quiere imponerte el mando de turno.

En mi caso además de expedientes afronté 66 denuncias y querellas de mandos, organizaciones y otros sindicatos, en varias buscando una inhabilitación que me expulsará de la Policía que no consiguieron.

Hace unas semanas me preguntó un compañero como es que él, siendo afiliado desde la clandestinidad, no se había enterado de mis denuncias y expedientes. No era un asunto secreto, se comentaban en asambleas nacionales y cuando venían al caso, pero no le dimos mucha publicidad porque la imagen del sindicato protegía a los policías y podía ser contraproducente, que algún mando canalla nos creyera débiles y aprovechara para atacar a los representantes y/o afiliados. Algo cuento de esto sobre todo del periodo de Rubalcaba en mi libro, cuando salga.

Tuve cinco expedientes con Corcuera, cinco con Mayor Oreja y cuatro con Fernández Díaz, aunque en este caso el que decidió tratar de «convencerme» con expedientes fue Cosidó, y básicamente por hacer las mismas críticas que hace ahora este compañero. Los años pasan, pero la Policía, sus mandos y la casta política siguen el mismo plan. Video Homenaje a Samuel