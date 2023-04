Somanta de palos al socialista José Zaragoza por su ofensa ‘post mortem’ a Sánchez Dragó

José Zaragoza está recibiendo una avalancha de palos por su ofensa ‘post mortem’ a Fernando Sánchez Dragó.

Solo horas después de conocer el fallecimiento del escritor y periodista de 86 años de un paro cardíaco en su residencia de Castilfrío de la Sierra (en la provincia de Soria), el diputado del Partido Socialista de Cataluña (PSC) en el Congreso no dudó el atacarle en las redes sociales.

Con España aún asimilando la muerte de Sánchez Dragó, el socialista decidió publicar en su cuenta de Twitter: “Nunca me ha gustado Sánchez Dragó”.

Nunca me ha gustado Sánchez Dragó.

Un mensaje que le llevó a recibir una somanta de palos por su ruin publicación.

No pierdes oportunidad de demostrar lo miserable que eres. ¡Qué asco! pic.twitter.com/YPgJCGx3bU

“Perdónales Señor, porque no saben lo qué hacen”… o si

La bajeza moral de estos arcont3s de poco pelo, me produce indiferencia.

Ellos -as han vendido su Alma.

— Mar Gonzalo (@MAREGONZALO) April 10, 2023