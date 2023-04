Pérez-Reverte zarandea al cobarde José Zaragoza por sus ofensas a Sanchéz Dragó

Llueve sobre mojado para el socialista José Zaragoza.

Su ofensa ‘post mortem’ a Fernando Sánchez Dragó sigue generando gran polémica, no solo por la somanta de palos que recibió a través de las redes sociales el diputado del Partido Socialista de Cataluña (PSC) en el Congreso, sino porque el propio Arturo Pérez-Reverte decidió zarandearle por cobarde.

Con España aún asimilando la muerte de Sánchez Dragó, el socialista decidió publicar en su cuenta de Twitter: “Nunca me ha gustado Sánchez Dragó”.

Un mensaje al que respondía el reconocido escritor con un contundente:

“No tuve relación con Sánchez Dragó, así que no defenderé su personalidad, ideas y compañías, que eran asunto suyo. Pero la inoportunidad de usted me pone caliente. No espere a que yo también me muera, hombre. Dígame si le gusto o no, ahora que aún estoy vivo. Y lo comentamos”.