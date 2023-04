Carta a la nueva directora de la Guardia Civil como presidenta del consejo.

No basta que todos sean igual ante la ley. Es preciso que la ley sea igual para todos. Salvador Allende

Permítame que me dirija a usted como nueva directora de la Guardia Civil y Presidenta del Consejo del mismo cuerpo. Creo entendido que en el próximo Consejo se va a tratar los casos de «corrución» que han salpicado al cuerpo, concretamente a algunos mandos por la adjudicación de obras en varios cuarteles. Creo humildemente que debería por empezar por el mayor escándalo que salpicó a dicho cuerpo, como fue la «Operación Columna», en ella se cometieron delitos de lesa humanidad contra todo el conjunto de los guardias civiles, y especialmente contra unos Guardias civiles, por solicitar derechos constitucionales por los cauces legales y especialmente por solicitar el registro de una asociación denominada UDGC la cual fue aprobada en sentencia del propio alto tribunal de España, el Tribunal constitucional. Actos por los que fueron acusados de sedición, encarcelados y expulsados.

La operación delictual y corrupta se hizo no sólo contra el conjunto de los hombres de la Benemérita, sino, contra toda la sociedad, contra los partidos políticos y sindicatos, tal y como se puede leer en su primera edición y consta en esa DGGC. Esto ocurrió en la década de los ochenta -80- ya en democracia y con un gobierno socialista, hoy en día hay cuatro compañeros expulsados vivos Manuel Rosa, José Piñeiro, José Moratas, y Paez, el quinto por desgracia ya fallecido. Nuestro querido y nunca olvidado compañero Linde, que no puede descansar en paz, se les acusó de un delito imposible de cometer como era el de sedición, no lo digo yo, lo dicen dos sentencias, una del tribunal constitucional de España, y otra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y con el agravante de que esta última indica que se han cometido delitos de detención ilegal, sentencias inejecutadas por esa DGGC lo que era una obligación legal.

En el consejo próximo se van a tratar actos de corrupción, y los de mayor calado, que deben ser tratados, son los actos corruptos llevados a cabo contra los UMDVERDES. Guardias civiles que deben ser repuestos en sus puestos porque el delito que cometieron fue ejercer sus derechos democráticos y constitucionales. Si todo lo indicado llega para la petición, señalar que, hay tres resoluciones parlamentarias del congreso de los diputados de España exigiendo su readmisión, actos de desobediencia a nuestros representantes políticos e instituciones, lo que supone más de lo mismo, corrupción a mayor nivel enlazados con grave desobediencia a nuestro ordenamiento legal.

En la nueva ley de Personal ya se contempla sus readmisiones, pero nos tememos que, por los pocos meses que quedan de legislatura no entre en vigor, por lo que le pido que dicho Consejo eleve una petición al Ministro del Interior para que se apruebe un real decreto de urgencia solicitando y materializando sus readmisiones con todos sus derechos, como se hizo con los militares democráticos de la extinta UMD.

Por último le pido que habrá una investigación rigurosa, sobre la mencionada «Operación Columna», que ya tiene en su poder, porque le ha sido remitida, y depure las responsabilidades a que hubiera lugar, y los que ordenaron y ejecutaron la misma, sean requeridos para que den explicaciones oportunas y hechos como éstos no vuelvan a suceder nunca más. Lo que conocemos por la «Comisión de la Verdad» y que le pido sea tratada en el congreso de los diputados de España.