Sánchez y los escándalos de Ximo Puig dan el vuelco: el PP ya gana la Comunidad Valenciana

Por mucho que se empeñe Ximo Puig en acelerar medidas electoralistas, como rebajar el horario semanal a los funcionarios de la Generalitat Valenciana tal y como ha publicado Periodista Digital, su continuidad al frente del Consell no es que ya peligre, es que parece que comienza a ser imposible.

Sin duda, en la Comunidad Valenciana el PSPV-PSOE tiene varios problemas. Uno de ellos, la ‘marca’ Pedro Sánchez, que genera mucho rechazo entre la ciudadanía. Otro son los escándalos de presunta corrupción de los socialistas valencianos (caso Azud o las andanzas del hermano Francis Puig, el hermano del presidente) que han espantado a miles de votantes. El tercero de ellos son sus propios socios de Gobierno, Compromís que atraviesa una crisis interna y no levanta cabeza desde la obligada dimisión de Mónica Oltra (también por escándalos judiciales) o Podemos, que está en clara descomposición.

Las cuentas ya no le salen a Ximo Puig para continuar al frente del Consell y además se enfrenta a una potente alternativa, la de Carlos Mazón y su renovado PPCV.

Con todo ello, el PP, con 37 diputados, y VOX, con 14, aseguran una mayoría con tendencia al alza en la Comunidad Valenciana después de ocho años de gobierno de la izquierda. Así se desprende de la encuesta elaborada por Data10 que publica OKdiario, que refleja, además, una tendencia a la baja de Podemos que puede poner en serios apuros su supervivencia en las Cortes Valencianas. El listón de acceso al Parlamento autonómico está en el 5% y el partido morado apenas alcanza el 5,9% y cinco diputados. Si Podemos cae por debajo de ese 5%, la izquierda perderá prácticamente sus opciones de revalidar gobierno.

El PSOE también pierde dos diputados con respecto a la encuesta de febrero. Baja de 33 a 31 ahora, aunque todavía está cuatro escaños por encima de los obtenidos en 2019, comicios en los que logró 27.

Compromís pierde cinco diputados respecto a 2019. Baja de 17 a 12. Si bien recupera el escaño que se le daba por perdido en el sondeo de febrero. No obstante, no termina de levantar cabeza después del tremendo mazazo que supuso para sus expectativas electorales la eclosión del llamado caso Oltra, del que aún no se ha recuperado.

Según esta encuesta, el Partido Popular ganaría las elecciones con el 32,7% de los votos y 37 diputados, lo que supone 13,40 puntos porcentuales y 18 diputados más que en 2019, cuando obtuvo el 19,30% de los sufragios y 19 escaños.

Ahora, el PP gana en las tres circunscripciones. En Valencia logra el 31,4% de los votos, que le otorgan 14 diputados, dos más que el PSOE. En Alicante, obtiene también 14 escaños con el mayor porcentaje de votos de las tres provincias: un 34,5%. Se da la circunstancia de que Alicante es la provincia donde va como cabeza de lista el candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón. En Castellón, los populares también logran la victoria, en este caso con el 34,3% de los votos y 9 diputados.