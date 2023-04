Luis Figo vapulea a los “tontos” Pablo Iglesias y Gabriel Rufián: “Te quedan dos telediarios para seguir viviendo del cuento”

Luis Figo vapuleó de ida y de vuelta a los “tontos” Pablo Iglesias y Gabriel Rufían.

Después de que el portavoz de ERC publicó una fotografía junto al exlíder de Podemos junto a la frase “Bueno, lo primero de todo. ¿Cómo están los máquinas?” (en relación con el viral saludo de David Bisbal), el exfutbolista le respondió con una contundente frase: “Dumb and Dumber (2023)”.

El exjugador del Real Madrid y FC Barcelona comparaba a Rufián e Iglesias con Lloyd Chrismas y Harry Dunne, los famosos de la película de humor que destacaban por tener muy pocas luces.

Dumb and Dumber (2023) https://t.co/GXY3h5ZeFW — Luís Figo (@LuisFigo) April 21, 2023

Una comparativa que hizo enfurecer al portavoz de ERC y al exlíder de Podemos, por lo que buscaron contraatacar sin éxito a través de las redes sociales.

Rufián buscó descalificar a Figo respondiéndole: “Acuérdate este año de hacer la Declaración, Luis”. Un ataque tan gastado que hasta el propio exfutbolista le pidió que le pusiera un poco más de creatividad a sus ofensas: “Tienes que ser más creativo DIPUTADO”.

Tienes que ser más creativo DIPUTADO 😄 — Luís Figo (@LuisFigo) April 21, 2023

Además, la desafortunada frase de Rufián llevó a que un importante número de usuarios de las redes sociales le recordaran su falsa promesa de abandonar el Congreso después de 18 meses para volver a la ‘República Catalana’.

Acuérdate que prometiste irte hace 3 años Rufián. — Jontxu – E2 (@earth2_spain) April 22, 2023

Ante el fracaso del diputado de ERC, Iglesias intentó tomar el relevo en la ofensiva.

“Resolvamos esto como buenos machos ibéricos y con creatividad Luis Figo. ¿Te atreves a qué te hagamos una entrevista Gabriel Rufían y yo? Un tipo duro como tú no puede acojonarse frente a dos tontos muy tontos. La hacemos donde tú quieras, crack. Un biquiño”.

Sin embargo, Figo no cayó en la provocación y le calló con un ‘zasca’ colosal: “Macho Alfa, ¿me la haces en ingles? Porque español no eres, ¿verdad? Pero creo que no tienes tiempo porque te quedan dos telediarios para seguir viviendo del cuento”.