La reflexión del doctor José Miguel Gaona que pone en jaque la penosa España del socialista Sánchez

El mediático doctor José Miguel Gaona acudió a ‘RetroLife‘ de Periodista Digital, en el cierre de temporada, para abordar con Alfon Arranz varias cuestiones pasadas y del más rabioso presente.

“Se me ponen los pelos como escarpias cuando la gente dice: lo bien que hemos avanzado. Pero vamos a ver, si ahora mismo con un sueldo no eres capaz ni de comprarte una casa ni mantener a una familia”.

Destacamos ese corte como titular de una entrevista extensa que tocó muy distintos palos de la situación actual de nuestro país, como por ejemplo el espinoso asunto de la okupación ilegal que tampoco solventará la nueva chapucera ley de vivienda.

El psiquiatra y colaborador de programas de televisión como ‘Cuarto Milenio‘, ‘Horizonte‘ y ‘El Programa de Ana Rosa‘ dejó claro que el problema le pone de uñas:

«A mí es un tema que me subleva. Parece mentira, pero no puedes echar a un okupa de tu casa. Muchas de esas casas pertenecen a ciudadanos que no necesariamente tienen unos niveles de vida muy elevados. Me chirría cuando veo en las televisiones decir ‘no, es que son de los bancos’. Vamos a ver, uno de los principios de la sociedad occidental es el de la propiedad privada. Y eso si no que se lo pregunten a los que se compraron un chalet con piscina, y todos sabemos además quién. Que me parece muy bien, otra cuestión es que haya cierta asimetría entre lo que pregonaba y lo que hacía. ¡Ojalá yo también tuviera un chalet con piscina!»