Hay que defender nuestra forma de vida.

Nos quieren convencer de cambio climático para acabar con nuestra forma de vida con datos de tres años de sequía. Si revisan las temperaturas y el nivel de los embalses de los últimos 50 años resulta que hay más agua y menos calor que durante la media. Mafia. Pensamiento talibán.

Creo que podemos estar en el inicio de un cambio climático. Esos procesos se producen durante siglos o durante miles de años. Ha habido varios en los 4.500 millones de años de existencia de la Tierra. Hoy hay más nieve que nunca en los polos. El Sáhara hace 66 millones de años se convirtió en un vergel, con un río caudaloso que parecía un mar porque no se veían sus orillas, y hace unos pocos miles de años el mar Mediterráneo era un desierto. La influencia de los humanos en esos procesos no está acreditada ni estudiada. Es manipulación.

El Nuevo Orden Mundial, que controla medios de comunicación Gobiernos, ONU, OMS, FMI, agencias internacionales medioambientales, laboratorios, bancos, empresas energéticas, infinidad de ONG, fundaciones, científicos, etc. vendidos a su dinero de los fondos de inversión, tratan de implantar esa creencia en esta generación para que acepte sumisamente los cambios; renunciar a coches, viajes y calidad de vida mientras ellos se reúnen con 500 aviones de gran lujo para decidir si comemos grillos o gusanos. La agenda 2030 es un paso decisivo de ese plan al que hay que oponerse.

Cuando vean en televisión informaciones de calentamiento global con unos rojos muy rojos no lo crean; con menos temperatura hace 30 años esos mapas parecían otros. Es una estrategia de manipulación, sobre todo en Occidente y hay que defender la forma de vida, las libertades y derechos de estas y de futuras generaciones. No se engañen con el debate ideológico; aquí están las izquierdas y las derechas obedeciendo perrunamente a sus amos, los fondos de inversión. Hay que apoyar a los partidos que no comulguen con estas prácticas; que se opongan a que los animales salvajes como lobos y osos campen a sus anchas con prohibición de caza mientras atacan rebaños; que se opongan a las zonas de bajas emisiones (ZBE) en el centro de las ciudades porque obstaculiza la movilidad de millones de pobres, en España del 50% de la población.

Es la forma de vida que conocemos lo que nos están robando.