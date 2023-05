Un eurodiputado denuncia una ‘tropelía’ en Correos contra los candidatos de VOX

Estalla una nueva polémica electoral.

Tras conocer la existencia de redes dedicadas a la compra de votos en Melilla y Mojácar, el eurodiputado Hermann Tertsch desveló otro dato que pone en duda la seguridad del voto por correo.

En concreto, denunció que “Correos está retrasando el reparto de los envíos de las papeletas de VOX”. Una situación que perjudicaría a los candidatos del partido de Santiago Abascal.

“En parte de la España rural aún no ha llegado este envío pagado por VOX. Sobre todo en esos sitios donde se tiene pánico a dejarse ver con una papeleta de VOX y donde da miedo hasta hacerse sospechoso entrando en la cabina de voto”, agregó Tertsch.

Su denuncia fue ratificada por el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano Rubio, quien le respondió: “A mi no me ha llegado en Hospitalet de Llobregat, y me ha llegado papeleta hasta de la banda de la CUP. Si yo que vivo al lado de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y en una zona bien comunicada no la he recibido…”.

Sin embargo, no fue el único mensaje demostrando que la denuncia de Tertsch es cierta y que las papeletas de VOX no estarían llegando a diversas partes de España.

Ante esta situación, el eurodiputado lamentó que: «Por desgracia son muchos los puntos en España en los que no se vota sin miedo. En el País Vasco y Cataluña pero también en la España rural valenciana, gallega, extremeña o andaluza y otros».

Además, compartió un tuit del periodista Antonio Naranjo en el que pide más garantías para un proceso electoral plagado de irregularidades y escándalos.

“Yo siempre he defendido la credibilidad del proceso electoral. Pero alguien tiene que garantizarlo porque es demasiado: amigos de Sánchez en Correos e Indra, intentos de pucherazo, nacionalizaciones exprés, control del CIS, el INE y el Constitucional…”, pidió Naranjo.