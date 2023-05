El voto, ni se compra ni se vende

El domingo 28 de mayo se celebran elecciones municipales y en muchos casos autonómicas en España que debería siempre suponer un ejercicio democrático del derecho al voto en libertad, pero en este caso la trama de compra de votos no sólo por correo en la que están implicados distintos miembros del PSOE, unido a otros casos en los que también están inmersos miembros destacados de dicho partido, secuestro de una concejala, matones de ancianos, malversadores y demás usurpadores de dinero público, aún preservando el principio de presunción de inocencia, nos lleva a la conclusión de que nuestra democracia está herida y por ende nuestro Estado de derecho. Algunos dirán que somos exagerados, incluso nos llamarán fascistas, aunque nosotros podemos pensar lo mismo de ellos y algo más, que son estómagos agradecidos, al tratar de tapar lo que únicamente ocurre en las repúblicas bananeras, estados fallidos o democracias adulteradas. Como hoy bien dijo en la Cope Nicolás Redondo Terreros, estos hechos afectan a nuestro sistema democrático y al prestigio de España.

La compra de votos supone un fraude electoral que tiene que investigarse hasta el final, como ahora lo están haciendo los distintos Juzgados con el apoyo de la Policía y la Guardia Civil, dado que de confirmarse va más allá de la comisión de delitos electorales, puede suponer la comisión de falsificaciones, cohechos, malversaciones, instados por caciques que tratan de subvertir el orden constitucional, la voluntad popular. Son las urnas móviles que tratan de desplazar esos políticos socialistos. Estos hechos suponen un secuestro de la democracia. No puede ser de recibo que no se solicite en las oficinas de correos el DNI de cada uno de los depositantes del voto. No puede admitirse que una persona pueda depositar decenas de papeletas electorales de otras personas en el Servicio de Correos sin identificarse y careciendo de apoderamiento. Hay que modificar al menos en este sentido la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. El fraude electoral por la compra del voto quiebra la voluntad popular y por ende el sistema democrático.

Pero vayamos a estas prácticas intolerables que se están produciendo en plena campaña electoral. Así, las investigaciones judiciales y policiales se iniciaron en Melilla, para seguir en Mojácar, Albudeite, La Gomera, Arona, Huevar del Aljarate, Nijar, Leganés, etc. La lista de los casos de corrupción del PSOE para alterar el resultado electoral suma y sigue, son prácticas manipuladoras de la libertad en distintas poblaciones de España. También se han presentado denuncias por manipular el censo electoral al incorporar a personas en localidades en las que no residen. Son prácticas tan mafiosas como el propio secuestro de la que era concejala de Maracena (Granada), Vanesa Romero, en el que según el Auto judicial estarían implicados Noel López, número 3 del PSOE andaluz, Berta Linares, actual Alcaldesa, y Antonio García Leiva, Concejal de urbanismo y Vicepresidente de la Diputación de Granada, todos del PSOE, con la intención de ocultar irregularidades urbanísticas. Otro hecho que de confirmarse sería más propio de mafiosos o matones.

Aunque ya me recojo, debo hacer referencia a Raúl del Pozo que en su columna en el Diario El Mundo dijo, los untadores de Mojacar –entre ellos gente del aparato del PSOE y candidatos del domingo- hacen hablar a los mudos y a algún dirigente del PP, que dice: “Imagina que los detenidos de Mojácar fueran del PP: todo el aparato del Gobierno y los portalillos.com estarían exigiendo la ilegalización de nuestro partido”. Me dicen en Sol: “A estas horas, aún no ha dimitido el secretario general del PSOE por haber hecho trampas en el voto por correo de Mojácar, con candidatos detenidos”. A saber en cuantos municipios más ha hecho trampas el señor de las urnas de cartón. Hay que preservar con todos los medios a nuestro alcance, digo todos, la democracia con su libertad de voto. El voto no se compra ni se vende.