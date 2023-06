Tomo prestada esta frase de Emile Zola sobre el caso de Dreyfus y como él quiero que sea un grito en la calle sobre el caso de los guardias Civiles democráticos que fueron expulsados hace más de treinta –30– años por un delito de Sedición imposible que cometieran, no lo digo yo, que también, lo dicen dos tribunales de justicia como son: el tribunal constitucional en sentencia número del recurso de amparo, RA 871 y otra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Europa, TEDH Nº69966-01. Operación Delictual Columna organizada por el estado

Todo esto viene a cuento porque esta semana se han disuelto las cortes y todas las leyes han decaído, entre ellas la ley de personal de la guardia civil. En el último Consejo de la G.C. se utilizó para tapar el “caso de Tito Berni”, diputado del PSOE, para desviar la atención sobre algunos casos de corrupción en algunos mandos de la Guardia Civil.

Yo acuso a las asociaciones que asistieron a dicha reunión que no aprovecharan la misma para pedir la rehabilitación de dichos compañeros. Yo acuso a las asociaciones que desde 2009 que se celebraron las primeras elecciones al Consejo que no hayan exigido la rehabilitación de estos compañeros.

Yo acuso a los Ministros de Interior y de Defensa que no hayan tenido la valentía de solucionarlo. Yo acuso a todos los Directores y Directoras de la Guardia Civil. de que utilicen el Consejo para sus intereses o los de la persona que los nombró, y no para que sea un órgano donde se decida sobre temas laborales y económicos y se dé a Europa la impresión de que la Guardia Civil tiene un órgano de discusión de lo anteriormente expuesto cuando es mentira.

Quiero aprovechar esto último para hablar sobre el consejo de la policía, y las elecciones que se van a celebrar en el mes de Junio, quiero recordar la ilusión que las mismas despertó en todos los que luchábamos, desde los años ochenta en tener un órgano donde pudiéramos revindicar nuestros problemas y que le dieran solución a los mismos, pero cuando llegaron las votaciones lo primero que vi fue dos urnas y papeletas de tres colores para los Comisarios e Inspectores, otra para los Sargentos, hoy Subinspectores y la última para cabos, hoy oficiales, y Policías, me podéis creer que si no rompí las urnas con la Porra, no fue por falta de ganas si no que mi sentido Democrático me lo impidió, hoy se vota por internet pero sin haber solucionado lo anteriormente expuesto. El órgano no sirve para lo que se creó, sólo sirve para que la Administración presuma en Europa del mismo y a los Sindicatos para tener subvenciones y liberaciones.

Ahora toca hablar de la equiparación salarial y de las jubilaciones, temas sangrantes que dicho órgano no ha solucionado cuando ya en los años ochenta lo pedíamos algunos para que fuéramos equiparados con los Policías Locales de Madrid. Recuerdo que en las últimas elecciones estando en la segunda actividad un sindicato prometió que lo conseguiría, hoy cuatro años después me he jubilado con con 45 de servicio y siendo discriminado con respecto a las Policías Autonómicas, Locales y para mayor escarnio con nuestros propios compañeros que ingresaron después del año 2011, no se han tenido en cuenta nuestro sacrifico en los años más difíciles del terrorismo, cuando se podía haber hecho con una aportación del Estado, como se hizo con los Mossos y la Policía Foral de Navarra. (49 millones). Los sindicatos piden a los Partidos Políticos, y hacen muy bien, que en sus programas lleven la equiparación, nosotros le pidamos a éstos que cumplan ellos y sea su prioridad y si no lo consiguen que se vayan para casa, y dejen paso a otros que lo hagan, debemos meditar esto antes de darle nuestro voto.

Las elecciones sindicales en la policía deben mostrar que el voto se presta, no se regala y debemos ser conscientes y evaluar lo que han hecho, de este modo evitaremos que nadie y nunca más, nos vuelvan a engañar. Los sindicatos en el CNP, y las asociaciones en la Guardia Civil, deben cambiar y los funcionarios que se juegan la vida demostrarles que el engaño puede durar un tiempo, pero que es posible darles un puntapié y mandarlos al cementerio de los engaños.

Para terminar Ya, es preciso que el gobierno del engaño, la oposición y demás representantes públicos, tomen conciencia de que sus mentiras no quedan en el olvido. Deben de rectificar y ya, la readmisión de los UMDVERDES, la Equiiparación salarial y la justicia, no están en venta y que los votantes no regalamos el voto, sólo lo prestamos y además, ya conocemos las mañas y mentiras de las que se sirven para seguir en el camino de la mangancia y del buen vivir. Es estas elecciones al CNP y generales debemos de hacerles pagar sus mentiras y engaños, con una patada que les entre el pánico y recuerden que a pesar de todo nuestro voto nos devuelve nuestra dignidad, la que ellos nunca han tenido ni conocido.