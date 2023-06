Racismo y política

Vinicius es un joven negro brasileño y multimillonario que juega en el mejor equipo del mundo tras el Betis. Con motivo de recibir insultos (“mono”, “negro”) en un partido de fútbol en Valencia, se rebeló y ha provocado una ola mundial contra el racismo. Él o su entorno consideraron que no tenía que soportar continuos insultos en su deporte, aunque se producen contra todos los que lo practican desde el origen del mismo en los estadios de todos los países. Que coincida con un cambio político en la presidencia de Brasil es pura casualidad… o no, ya veremos.

Estos insultos contra Vinicius me parecen sucios, rancios, propios de personas con problemas mentales o ignorantes, pero no creo que ninguno de los que lo insulta se considere, por ser blanco, una persona superior a Vinicius. Es muy posible que muchos de ellos sean desgraciados “muertos de hambre” sin oficio ni beneficio que utilizan el futbol como una terapia para desahogar su malaleche por cómo les va la vida. No podrían ir a psicólogos porque no los hay y si los hubiera, seguramente tampoco lo harían porque prefieren desahogarse en un campo de fútbol.

Habría que preguntarse la razón por la que un equipo en el que juegan varios negros (Rüdiger, Alaba, Mendy, Tchouamúni, Camavinga, Rodrigo…) solo recibe insultos uno de ellos. ¿Por qué no Benzema, musulmán practicante y máximo goleador? Contra la verdad de obligada creencia impuesta en este y en otros asuntos, hay que llamar la atención sobre la incoherencia de considerar racistas (personas que se creen de una raza superior) a quienes alaban, apoyan y jalean a futbolistas negros de sus propios equipos.

¿Acaso el racismo existe o no según que el deportista negro juegue en tu equipo o en el contrario? ¿No será que ese jugador provoca a los rivales y con ello a sus hinchadas? ¿Tendrá que ver su carácter provocativo con que los árbitros no señalen algunas de las faltas que cometen contra él? Pueden ser muchos los factores a valorar, pero si esto es racismo hay que cambiar la definición del diccionario. A Vinicius lo seguirán insultando si no cambia su comportamiento, pero ya ha quedado claro que hay unos que consideran racismo algo que no lo es y todos han aceptado pulpo como animal de compañía para no ser lapidados por la opinión pública, dirigida como todo en esta obra de teatro. Es repugnante ver a Florentino, Rubiales o Tebas en su papel de perder el culo para sumarse a la ola, no fuera que el tsunami les pudiera perjudicar. ¿Qué importa la razón de la ola? ¿Era menos grave lo que decían a Piqué sobre Shakira y sus hijos? Los periodistas deportivos no lo han contado ni una sola vez. ¿Lo que decían a Michel, Guti, Messi (“maricón”, “retrasado” …) es más aceptable?

Hay noticias que provocan cambios y otras que no. La de Vinicius es de las que los provoca y de ahí que la manejen los que dirigen la obra de teatro que es la democracia (partidocracia). Ejemplos de unas pocas noticias que no provocan cambios y pueden ser más importantes para el interés general que los insultos a Vinicius. Una menor (13 años) conoce a otro menor por Instagram y quedan en un descampado (para follar) donde se le suman otros varios amigos y la violan. ¿Qué educación tienen esos menores? No importa a nadie. Ella dice que con el que quedó fue consentido y con todos los demás, no. Un policía en la academia que graba a otra alumna haciéndole una felación y lo difunde. ¿Qué control de personalidad ha superado el individuo? Más allá de la noticia morbosa eso no importará a nadie. Detenido un delincuente con 28 antecedentes tras atracar a una anciana en el subterráneo de Batan (otro que lo acompañaba escapó). La señora tiene lesiones, como otras varias mujeres víctimas de delitos violentos sin esclarecer en ese túnel. Si tiene 28 detenciones tiene muchos más robos y agresiones. ¿Cuántas mujeres heridas tiene que haber para que este delincuente peligroso sea encarcelado o expulsado del país? ¿Es uno más de los muchos delincuentes que Marruecos no acepta y hay que “comérselos aquí”? ¿Para cuándo una legislación que proteja a las víctimas de los criminales, sean españoles o extranjeros? Ana Guerra fue acusada de racista por su última publicación en redes sociales: «Un marroquí robó mi bolso». La cantante tuvo que editar el texto de su mensaje y ha sustituido la nacionalidad del ladrón por «un chico». Si dijo la verdad, si un considerable número de robos en España lo cometen marroquíes ¿Quién la presiona para que mienta? ¿Por qué hay que ocultar muchos robos con violencia y violaciones de ciudadanos extranjeros? ¿Qué hace el Gobierno para combatir esos hechos? Ocultando la nacionalidad ni protege a las víctimas ni impide que se sigan cometiendo delitos.

Estamos inmersos en una estrategia política, la Agenda 2030 que comparten por igual PSOE y PP, impuesta como una doctrina de obligado cumplimiento, lo políticamente correcto, que es un pensamiento único talibán y quien se opone o lo cuestiona es tachado de fascista, machista, racista, homófobo… Por ejemplo, eres un negacionista si dices que es un crimen social la decisión política de utilizar el cambio climático como si fuera un proceso de pocos años para modificar nuestra forma de vida. La opinión de los científicos que exigen cambios inmediatos obedece a quien les paga, y les pagan bien. Tienen abiertos todos los canales de comunicación. Los científicos que no están de acuerdo cobran poco, pierden el trabajo y no son noticia. Están mudos a la fuerza como los comunistas con Franco. El cambio climático existe como ha habido otros en los 4.500 millones de años de existencia de la Tierra y es un proceso que se desarrolla durante siglos o milenios, no de hoy para mañana. Cualquier medio que diga esto dejará de recibir subvenciones de los estados y de los fondos de inversión. Las zonas de baja emisión (ZBE) en el centro de las ciudades en España, el 0,6% de polución mundial, impulsado por PSOE-UPodemos, PP, PNV, ERC… perjudican a 30 millones de pobres y clase media que no pueden cambiar de coche y solo se le puede ocurrir a políticos sin escrúpulos. Mientras, China, India, Rusia… más del 40% de la población que contaminan el 50% siguen quemando carbón, creando industrias contaminantes, Francia abriendo centrales nucleares, etc.

Ahora nos distraen con la supuesta disputa política entre Sánchez y Feijóo. Ni uno ni otro. El primero ha acreditado su falta de escrúpulos para dirigir el país, su derroche de medios viviendo y viajando como un maharajá, la opacidad de su mandato incompatible con una democracia; Feijoo, con su defensa de la vacunación obligatoria contra el COVID ya dijo hasta dónde está dispuesto a llegar ejerciendo el poder. Esto también es incompatible con el sistema democrático y los derechos civiles de la ciudadanía. Si anuncia cambios en la ley de reforma laboral y de eutanasia y no en la ley “Mordaza”, el presunto centrismo se va por el desagüe. Hay que mirar fuera de España para tener algo de esperanza en que la situación cambie. Hay movimientos ciudadanos en países del centro y norte de Europa que pueden hacer variar los postulados políticos de la Agenda 2030; no hay que confiar que ni España, gobierne PSOE o PP, ni Europa, con Von der Leyen y sus miles de millones de contratos opacos/secretos en vacunas vayan a cambiar el rumbo de la UE.