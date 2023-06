La demoledora frase de Alfonso Guerra contra Sánchez y sus pactos infames con Bildu y golpistas

Contundente y muy clarito.

El expresidente del Gobierno durante gran parte del mandato de Felipe González en Moncloa, Alfonso Guerra, propinó en la tarde noche del 20 de junio de 2023 un soberano estacazo a Pedro Sánchez y a sus pactos con los proetarras de Bildu y los golpistas catalanes.

Fue durante la presentación del libro del exvicepresidente socialista Virgilio Zapatero, ‘Aquel PSOE. Los sueños de una generación’, en un acto que tuvo lugar en la madrileña Fundación Giner de los Ríos.

Guerra se mostró muy crítico con aquellos que pretenden gobernar España, pero al mismo tiempo tienen alergia a utilizar ese nombre:

Si no se respetan las auctoritas de las instituciones, la democracia no durará porque se llegan a situaciones absurdas como que haya actores políticos que pretenden gobernar España, pero que no pueden utilizar el nombre de España porque les coloca en el sistema. Cuando se acepta eso que es absurdo, sin reaccionar, es el signo de una sociedad en decadencia.