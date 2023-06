Sánchez, la cueva de Ali Baba y los cuarenta ladrones.

No da más, cuarenta años de democracia bajo la dirección de la corrupción y de los corruptos, todo cambió para que todo siga igual, ahora bajo la brújula de un rumbo desconocido. España ni controla la vela ni el rumbo. Sánchez un presidente que ignora la realidad y que sólo se preocupa de su ego y persona, no es una apreciación profesional, sino, un verdad ya evidente.

Los que tuvimos la suerte de nacer en España, valoramos sobre todo los esfuerzos de nuestro abuelos y nuestros padres. Tuvimos suerte de nacer en un territorio que nos ha dado todo, excepto políticos decentes y que se preocuparan por el bien común. Un fracaso sin límites y responsabilidad de todos nosotros.

Cuarenta años de democracia, cuarenta años de saqueo, como miembro del colectivo GUCIPOL e integrante del colectivo UMDVERDES, no puedo abstenerme de dar mi opinión, somos parte del problema o de la solución, nunca del paisaje. España y sus dirigentes han sido un fracaso, no para ellos, sino, para el conjunto de la sociedad. Uno se despierta cada mañana escuchando a altos ex responsable del estado o de los consejos de ministros diciendo, entre otras cuestiones lo que sigue: «Como se metan conmigo saco todo los secretos que tengo». Otros se protegen adquiriendo otras nacionalidades, por si vienen mal dadas y pasa como con Betina Craxi en Italia. Los que siguen aquí y mangando cuando aparece un Villarejo, se encargan de meterlo en la cárcel como atando un verso suelo, para que la verdad nunca se sepa. Otros desde sus verdaderas ocupaciones y altas posiciones protegiendo a los corruptos y persiguiendo a los denunciantes.

Para ir finalizando, señalar que Sánchez junto con su ministro de cámara Marlaska, forman parte del escenario más putrefacto de nuestra democracia, forman parte de aquellos segundones acomplejados que sentían el fracaso en sus vidas, junto con podemos y ahora la modélitos de sumar Yolanda de las pasarelas. Siguen manteniendo a la casta política más corrupta de la historia de España, haciéndose los señoritos de todos los cortijos y llevando a nuestra comunidad a la peor de las situaciones,.

Para terminar Ya, los guardias civiles democráticos fueron derrotados, perseguidos, maltratados, no se les aplicó como se hizo con los asesinos de ETA las sentencias del Tribunal Constitucional de España, –TC– ni las del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –TEDH–, ellos asesinaban y los guardias civiles demócráticos bajo el paraguas del ordenamiento constitucional pedían simplemente el derecho de asociación. El propio congreso diputados por tres ocasiones, la propia dirección general de la Guardia Civil les dio la razón y lo publicaron en sus boletines oficiales, sin que el derecho a la justicia y la dignidad les devolvieran sus derechos.

Sanchez, Marlaska, Yolanda, PSOE, SUMAR y otras hierbas siguen siendo casta que avala las delictuales operaciones columnas que en cualquier país decente llevaría a sus responsables y a sus presidentes a la cárcel. Aquí y ahora solo matan al mensajero y no voy lejos, la cercanía está en el comisario Villarejo. La democracia en España es solo para los corruptos aquí esta secuestrada, y ahora por la nueva familia de la nueva casta, Marlaska, Yolanda, y el presidente Sánchez.