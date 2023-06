Sánchez, Yolanda y Marlaska, la mentira en primera fila para ser vista.

«Un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores, no es víctima, es cómplice». George Orwell.

Cada vez que se escucha hablar a los miembros del actual gobierno en funciones, nos parece estar escuchando una película de ficción. Cada vez que hablan ofenden la inteligencia. Vivimos en unos momentos en los que el gobierno de Sánchez y sus personajes de cámara ponen en primera fila la tontería. Hoy lo del hormiguero superó la tontería, el presidente es el personaje que más siente y trabaja por la igualdad, por la justicia y por el respeto a los derechos humanos. No es una tontería es una canallada de un indecente que sabe que miente y con dolo.

Nos explicaremos, habla de memoria histórica para romper el consenso democrático, habla de memoria democrática para hacer justicia, sin hacer nada para llevar a cabo ni justicia histórica ni democrática. Es un demagogo y además mentiroso patológico, premia a los que amenazan la seguridad de España y a los que ponen en riesgo la seguridad del propio estado democrático.

Lo que decimos no es una falacia ni carece de soporte probatorio, tiene un recorrido histórico y dentro del marco democrático y constitucional de la constitución vigente año 1978. Detenciones en masa de guardias civiles por solicitar un derecho constitucional como es el derecho de asociación, detenidos de noche, sin control judicial y acusado de la comisión de un delito imposible de sedición militar. Ingresos de guardias civiles por la epidemia democrática sin diagnóstico facultativo en los psiquiátricos militares, los conocidos como Gulaps Rusos a la española. La delictual operación columna contra todos los guardias civiles constitucionalistas y democráticos como contra toda la población que apoyaran los derechos constitucionales de los ciudadanos guardias civiles.

Si todo lo relatado puede parecer imposible las pruebas cantan por si solas y las tiene el gobierno del trio, Sánchez, Yolanda, Marlaska, y las señalamos resumidamente comenzando por las sentencias del TC y del TEDH y al día de hoy inejecutadas por este gobierno de la mentira. La sentencia del Tribunal constitucional de España, en recursos de amparo constitucional número 871-90 sentenció que la Unión Democrática de la Guardia Civil era una asociación legal, lícita y que debía registrase, sentencia del año 1993, sin que al día de hoy se ejecutara. Dicha sentencia reconoció el derecho de asociación profesional para todos los guardias civiles, habiendo sido procesados y expulsados guardias civiles por el ejercicio de dicho derecho. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –TEDH-, número 69966-01, del año 2001, fue aún más lejos, señaló: «Los arrestos llevados a cabo con todos los guardias civiles fueron detenciones ilegales, el régimen disciplinario de las FFAA, no se podía aplicar a los guardias civiles, por no ser militares sino fuerzas de seguridad del estado». La sentencia fue demoledora. La respuesta por parte de los sucesivos gobiernos no fue volver sobre sus actos y corregir las acciones ilegales y solicitar responsabilidades, la respuesta fue continuar con las acciones con más dureza y tardar años en reconocer el derecho de asociación profesional, un consejo de la guardia civil que no sirve para nada y empecinarse en seguir ingresando en prisiones militares y coartando los derechos y libertades constitucionales a los profesionales y ciudadanos guardias civiles con el único objetivo claro y contundente de tener súbditos que sirvan al poder y no a los ciudadanos.

Para ir terminando, mencionar otro hecho palmario y que deja encima de la mesa el cabo Manuel Rosa Recuerda en su carta publicada recientemente, ganó la sentencia por la que se reconoció el derecho de asociación profesional, la tiene en su casa, resolución judicial que usa para limpiarse el culo con ella. Fue torturado al momento de ejercer el derecho de petición para poder solicitar un derecho constitucional. Durante nueve años y medio fue detenido ilegalmente y sin juicio, durante nueve años y medio fue torturado, maltratado, propuesto por el mando ante los tribunales médicos militares para que lo dieran por loco, como dieron a cientos, por no decir a miles de guardias civiles bajo el diagnóstico del mando de «Epidemia constitucional», nada que ver con una enfermedad conocida. Expulsado por el ejercicio de un derecho fundamental y constitucional que este gobierno de la igualdad, de la memoria y de la dignidad dice defender.

Para finalizar Ya, el trío de la indignidad PSOE, SUMAR, y el Juez Marlaska, pasan del trió a la banda, no de músicos, sino, de mentirosos patológicos, sin que respondan por nada, es como dejar en 24 horas libres a los asesinos de ETA por sentencias del TEDH bajo la derogada doctrina Parot y mantener expulsados a los UMDVERDES, con el único objetivo seguir manteniendo a los guardias civiles como esclavos del siglo diecinueve, con pésimas condiciones de trabajo, bajos salarios y al servicio político del que mande en cada momento, y no al servicio de la ciudadanía y de sus derechos; prueba de todo ello es el reflejo en los altos suicidios que se dan en la institución, cuya responsabilidad sin duda es de los mandarines o trío que se divierten jugando con España. Sánchez, Yolanda y un tal Juez Marlaska, el fiel reflejo de una banda.