Zapatero ‘traiciona’ a Sánchez y respalda a Irene Montero pese a los 1.100 beneficiados de ‘solo sí es sí’

José Luis Rodríguez Zapatero ‘traicionó’ a Pedro Sánchez durante la conmemoración del Orgullo LGTBIQ+.

A pesar de que el presidente del Gobierno lleva las últimas semanas intentando marcar distancia con la ministra de Igualdad por la chapucera Ley del ‘solo sí es sí’, ahora toda la estrategia de Moncloa tambalea por el inesperado apoyo del expresidente del Gobierno a la pareja de Pablo Iglesias durante la entrega de los premios Arcoíris.

Si bien ningún miembro socialista del Ejecutivo acudió a la entrega de los galardones, Zapatero sí rompió con las órdenes de Ferraz y se sumó a otros líderes de Podemos: la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge.

A diferencia de años anteriores, tampoco acudieron las actuales figuras de Sumar, como son la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz o el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Un vacío en toda regla para una Irene Montero que sigue demostrando que, desde su veto en Sumar, sigue quedándose muy sola.

Si la sola presencia de Zapatero en el evento sacudía la estrategia electoral del PSOE, sus palabras no fueron tampoco de ayuda para los intereses de Moncloa, ya que el exlíder socialista no dudó en presumir: “Este Ministerio de Igualdad me gusta”.

Un afirmación que lanza tras conocer que la chapucera Ley del ‘solo sí es sí’ benefició a más de 1.100 agresores sexuales y violadores con reducciones de penas. Sin olvidar que, a pesar de la millonaria inversión, el ministerio de Montero no ha sido capaz de mejorar los datos de violencia machista o que impulsó una polémica ‘Ley Trans’ que genera más contras que beneficios.

Además, Zapatero aprovechó para lanzar una pullita a Sánchez por su ‘amnesia’: «Deseo expresar mi agradecimiento, mi afecto y mi reconocimiento a Irene Montero, por su tarea y por el respeto y afecto que siempre me ha tratado. A mí no se me olvidan las cosas y no se me va a olvidar».

Unas palabras de apoyo que le costaron el troleo del PP, quienes llegaron a dudar de que se tratara de unas declaraciones ‘fake’.