Antonio Caño (El País) vapulea al “exalcalde fanfarrón” Oscar Puente por ir “soltando gilipolleces”

Oscar Puente se llevó un colosal repaso en las redes sociales.

Al exalcalde socialista de Valladolid no le gustó que Antonio Caño, exdirector de ‘El País’, lanzara duras críticas contra el Centro de Investigaciones Sociológicas (en manos del también socialista José Félix Tezanos) por sus disparatados barómetros electorales.

De inmediato, Puente saltó a insultar al exdirector de ‘El País’ en un intento desesperado de ayudar a un CIS que, hasta julio, seguía apostando por la victoria del PSOE en las próximas elecciones generales del 23-J.

“En su caso no se hace necesario advertir. No hay la menor duda de su falta absoluta de credibilidad”, indicó el exalcalde.

Un ataque que no toleró el periodista y que aprovechó para ponerle de vuelta y media:

A pesar de su derrota, Puente sacó pecho de sus resultados electorales en un intento más de dar credibilidad al CIS de Tezanos.

“Repásatelo que, como el pésimo periodista que eres, no das una. El CIS me dio 11/12 y ganador en votos. Saqué 11 y gané en votos. A ver si te dan refugio en alguna web de Fake News de la ultraderecha que es para lo que has quedado”.