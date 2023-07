El cobarde de Carlos Sánchez (Sumar) se raja y corre a borrar el tuit donde promete votar al PP o VOX

Ridículo histórico de Carlos Sánchez.

El responsable federal de Propuesta Programática de Izquierda Unida y actual miembro de Sumar intentó calificar de bulo las informaciones que desvelaban el plan de Yolanda Díaz para censurar a los medios de comunicación y “expulsar de la carrera periodística” a quien “manipule y desinforme”.

En concreto, Sánchez atacó al economista Juan Ramón Rallo por compartir la polémica información en su cuenta de Twitter y preguntarse: “¿Cómo se expulsa a alguien de la “carrera periodística”? ¿Se le prohíbe trabajar en cualquier medio de comunicación? ¿Tampoco se le permite transmitir información al público desde las redes sociales, plataformas audiovisuales o aplicaciones de mensajería?”

Un mensaje que no gustó nada al integrante de Sumar, quien se ‘lanzó a la piscina’ sin darse cuenta que estaba totalmente vacía.

“Difundes un bulo. Nada raro. Si encuentras los términos ‘expulsión de la carrera periodística’ o algún sinónimo, voto al PP o a VOX, como harás tú”, lanzó Sánchez en un tono desafiante.

Sin embargo, el político de extrema izquierda solo demostró una cosa: no se había leído las páginas del programa de Yolanda Díaz, donde existe un plan detallado sobre qué hacer para controlar a los medios de comunicación y a los periodistas incómodos para el gobierno de izquierdas.

De ahí que Juan Ramón Rallo le sacudiera con fuerza: “Aquí tenemos a un miembro de Sumar, Carlos Sánchez, que ni siquiera se ha leído el programa de su coalición. En la página 170 del programa, que no te has leído, puedes encontrar la referencia. Y ya que te has comprometido a hacer como yo el 23-J, haz como yo: no votes”.

El ‘zasca’ no solo recorrió las redes sociales como la pólvora, sino que también obligó a que Sánchez tuviera que cobardemente huir a borrar la publicación. Una decisión que le costó un nuevo varapalo:

“Aunque hayas borrado el tuit, ¿la oferta de hacer como yo el 23J sigue en pie? ¿O te justificarás diciendo que has cambiado de opinión como Sánchez?”, le troleó el economista.

Aunque hayas borrado el tuit, ¿la oferta de hacer como yo el 23J sigue en pie? ¿O te justificarás diciendo que has cambiado de opinión como Sánchez? — Juan Ramón Rallo (@juanrallo) July 6, 2023

La censura de Yolanda

Al mejor estilo de Nicolás Maduro o Daniel Ortega, la candidata de Sumar propuso crear un Estatuto de la Información para «proteger» a los profesionales del sector que contempla la expulsión de la carrera periodística a quien «manipule y desinforme».

Se trata de un intento de censura a los medios de comunicación incómodos oculto en un código deontológico que «acabe con las informaciones falsas«, contemplando «graves sanciones» y expulsión de la carrera periodística a quien manipule y desinforme. Un plan que se suma al fallido ‘Comité antibulos’ que intentó imponer el PSOE para controlar a los comunicadores.

Al mejor estilo autoritario, Yolanda Díaz también plantea la necesidad de contar con un organismo público de control de los medios. De ahí que Sumar quiere poner en marcha el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) como órgano regulador, supervisor y sancionador.

En otro apartado, Sumar ofrece revisar la actual regulación que obliga a las televisiones a invertir en cine y animación, «para contribuir de modo efectivo al apoyo de la producción independiente».

También propone la creación de comités públicos para que el proceso de selección de los proyectos en los que participen las televisiones públicas «se rija por criterios de transparencia, equidad y pluralidad».

Asimismo, para fomentar la diversidad audiovisual, las televisiones públicas deberán dedicar un porcentaje de sus ingresos a la adquisición de títulos en lenguas oficiales del Estado, títulos europeos (no españoles) y latinoamericanos en condiciones equilibradas de mercado.

Todo un plan de comunicación que busca un evidente objetivo: controlar a los medios de comunicación y censurar aquellos que resulten incómodos para los intereses de la izquierda o extrema izquierda en España.