Yolanda, Sumar y la nueva casta. El poder para no dejarlo nunca.

Un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores, no es víctima, es cómplice». George Orwell.

Si en algo se puede resumir la gestión de los responsables de podemos, hoy más sumar que podemos, una nueva marca para el engaño, es la pésima gestión y el engaño de su programa electoral. Ahora saltan con, desmilitarizar la Guardia Civil. Yolanda alias la modelitos, estuvo en el consejo de ministros, cobró del erario público y ahora acaba de enterarse de que hay que reformar y ya, las FSE, no sólo la Guardia Civil. Ahora tampoco sabe que los guardias civiles son los que más horas trabajan y menos cobran. Ahora puede ser que se entere de que policías y guardias civiles llevan siglos pidiendo equiparación salarial y movilizándose. En resumen, la casta de PODEMOS Y SUMAR, sólo son capaces de hacer tonterías e imbecilidades para conseguir el voto de los ciudadanos para después ni enterarse de cómo va España y como malviven los españoles.

Si a esto se le suma que en las filas de este grupo de casta de nuevo cuño, –modelitos y mentirosos patológicos– milita y como diputado un guardia civil y que fue destacado sindicalista, la mezcla está servida. No es que haya obstáculos, es que Podemos, sumar, y nuestro estimado diputado en otra hora sindicalista, sólo vienen a servirse y no a servir. Los años de diputados y ministra, son hechos irrebatibles.

Para ir poniendo fin a esta lacra de impresentables, la guardia civil y la policía, son los grandes olvidados y damnificados de la democracia, son un colectivo de riesgo, y no lo han tenido en cuenta, ni en incentivos ni en trato, son colectivos de alto riesgo para su salud mental, los suicidios es su manifestación, sus retribuciones distan desde hace años con otras fuerzas de seguridad del estado –FSE–, sus jubilaciones abochornan.

Para terminar Ya, si es grave lo que escuetamente indicamos anteriormente, ahora viene el campo probatorio. Sólo el que no conoce puede ser ignorante, la Yolanda, el diputado guardia civil, podemos y sumar, debían conocer las sentencias del TEDH y las del TC, al día de hoy sin que se ejecutaran, ya dicen que la Guardia Civil no es un cuerpo militar y lo dice con una claridad que no admite ni una sola interpretación siguiendo la doctrina de Savigni. La sentencia del TEDH alto tribunal de la UE, fue tan dura que además dijo que, se había cometido delitos de detención ilegal contra cientos de guardias civiles, y que el régimen disciplinario aplicado a los guardias civiles era y fue ilegal. Toda esta nueva casta que forman, el diputado guardia civil, la Yolanda o la modelitos, sumar y podemos lo saben perfectamente, conocen la delictual operación columna y mientras estaban en el consejo de ministro y sentados en el congreso de los diputados cobrando sustanciosas cantidades y cotizando por las bases máximas para sus jubilaciones y bien protegidos, miraban para otro lado. En resumen el diputado traicionó a sus compañeros y los otros y otras, a todo el pueblo español, en nuestras manos está en evitar ahora creernos lo que no han cumplido antes. Los UMDVERDES expulsados son otro de los grandes ejemplos de estos miserables que por desgracia alguno formó parte de los que en algún momento caminaron juntos vistiendo el mismo uniforme.