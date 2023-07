Santiago Abascal responde a Ana Pastor por su ruin ataque durante el ‘cara a cara’ de Sánchez y Feijóo

Santiago Abascal respondió al ruin ataque de Ana Pastor durante el ‘cara a cara’ de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Aprovechado la ausencia del líder de VOX, la periodista de laSexta aprovechó para cargar contra la tercera fuerza política durante una de las preguntas al líder del PP: “Le pido que se dirija a las mujeres que están viendo este debate, que son muchísimas, y que quizás están preocupadas y con miedo porque ese partido, VOX, niega la violencia de género y puede que sea su socio en el próximo Gobierno de España”.

El líder de VOX aprovechó un vídeo viral de sus declaraciones de ese mismo lunes 10 de julio en el programa ‘Espejo Público’ para desmontar el ataque de Ana Pastor con total elegancia.

Abascal se limitó a compartir sus palabras en la entrevista con Susanna Griso, donde fue contundente sobre las falsas acusaciones lanzadas contra VOX:

“Estoy bastante cansado de tener que responder siempre a lo mismo, como si a los votantes de VOX, o a nosotros, nos pareciera bien que maten a las mujeres, que mueran inmigrantes o que los homosexuales no tengan libertad en algunos ámbitos. Me parece delirante e inaceptable”.

Además, el líder de VOX recalcaba que: “Yo lo primero que pienso cuando una mujer es asesinada es que hay un asesinato y que el asesino tiene que ir para siempre a la cárcel. Lo siguiente que pienso es que la ley de violencia de género no sirve para proteger a las mujeres. Ha servido para criminalizar a los hombres y hoy sabemos que el número de las mujeres asesinadas no desciende con esta ley”.

Cuando Griso le preguntó qué alternativa plantean desde VOX, Abascal fue rotundo: “No engañar a la gente… siempre va a haber violencia, pero lógicamente hay que crear una cultura de respeto a la mujer, analizar los perfiles repetidos de los agresores y dejar de importar discursos civiles y religiosos que justifiquen la violencia contra la mujer y saber quiénes son esos agresores de mujer”.

La entrevista fue tensa de principio a fin y contó con momentos cumbre bastante incómodos para el espectador.

Griso se puso gallito en varias ocasiones y el de VOX la frenó en seco cada vez que lo necesitó. La una respondió por alusiones y el otro hizo lo propio.

El diálogo fue complicado para ambos y finalmente Abascal salió bien parado de todos los retos que la presentadora le fue proponiendo.

Uno de los momentos mayor ebullición llegó en los primeros minutos de charla:

Abascal: «Pero es que le estoy llamando asesinato, ¿qué hay más grave que eso? Es increíble de verdad, Susanna, y se lo digo a usted porque me lo pregunta, no le hago un reproche personal pero estoy bastante cansado de tener que responder siempre a lo mismo como si los votantes de VOX o a nosotros nos pareciera bien que maten a los mujeres, que los homosexuales no tengan libertad en algunos ámbitos o que mueran los inmigrantes… Me parece absolutamente delirante. Lo primero que pienso cuando una mujer es asesinada es que el asesino tiene que ir a la cárcel y lo segundo que pienso es que la ley de violencia de género no sirve para las mujeres; solo para criminalizar a los hombres y no ha servido para descender el número de mujeres asesinadas».