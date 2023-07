VOX estalla contra las ‘fakes’ de elDiario.es: “Es la fábrica de bulos de Escolar”

VOX sacude a ‘elDiario.es’ por sus constantes ‘fakes news’.

La publicación de extrema izquierda asegura que el partido de Santiago Abascal es “el único que admite que rebajará las pensiones”. Un bulo que difunde a pocos días de que se celebren las elecciones generales del próximo 23 de julio, donde VOX podrá no solo consolidarse como tercera fuerza política, sino acceder a Moncloa de la mano del PP de Alberto Núñez Feijóo.

Desde VOX estallaron por la última ‘fake’ del medio de izquierdas: “Lo Diario, la fábrica de bulos de Escolar”. Además, aprovecharon para difundir unas declaraciones del propio Iván Espinosa de los Monteros donde aclara cuáles son los planes de VOX para gestionar las pensiones en España.

Un análisis donde el portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados dejó clara cuál es la postura de su partido: “Y nosotros abogamos, claramente, por reducir el tamaño del Estado, ahorrar en el coste político y por reducir una estructura exagerada que no podemos seguir manteniendo. Con esto, buscamos mantener las pensiones de hoy y las del futuro”.

Al ser preguntado por el reportero de RTVE si subiría las pensiones al mismo nivel que el IPC, Espinosa de los Monteros evitó realizar promesas populistas: “Tenemos que tener las pensiones lo más elevadas posibles, pero para lograrlo es necesario reducir el gasto. Cuánto se puede subir, tanto y cuanto podamos ir reduciendo el gasto estructural, ya que no podemos permitirnos seguir en un estado continuo de déficit”.

A mediados de abril, el diario de izquierdas publicó la noticia titulada “Hacienda descubre que Espinosa de los Monteros y Monasterio defraudaron con una ‘factura falsa’ de 169.000 euros”. Una ‘fake news’, según denuncia el propio portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados.

A través de su cuenta de Twitter, el diputado precisó: “Hola, elDiario.es. Dado el grado de ignorancia que mostráis en vuestras noticias, os lo voy a poner muy fácil: Os doy 24 horas para rectificar. Pasado ese plazo, me pongo con la querella por las mentiras que publicáis”.

Además, Espinosa de los Monteros aprovechó para trolear a la publicación de izquierdas.

“ES TORPE, aunque contra la burricie no cabe querella, no ser capaz de escribir dos veces seguidas una misma cifra sin equivocarse. 286.676,79 no el lo mismo que 268.676,79… Volvéis a demostrar que los números no es lo vuestro. En cualquier caso, ES FALSO que deba cantidad alguna”.