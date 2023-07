Figaredo (VOX) destroza a Adriana Lastra con un zasca doloroso y la socialista le amenaza con los tribunales

José María Figaredo enfureció a Adriana Lastra con un doloroso ‘zasca’.

Durante el debate electoral de RTPA, la socialista presumió de que “yo me he sentado a negociar con mucha gente…”, pero fue interrumpida por el candidato de VOX, quien le cruzó la cara con un demoledor: “Sí, con ETA. Con ETA negoció”.

Un duro varapalo en relación con el encuentro que mantuvo Lastra en 2019 con Mertxe Aizpurua, Oskar Matute y Gorka Elejabarrieta, en los primeros pasos del PSOE para tender puentes con el partido proetarra.

El ‘zasca’ de Figaredo hizo perder los papeles a Lastra, quien pasó de inmediato a las amenazas: “No, yo no me he sentado con ETA. ¡Cuidado con las aseveraciones que haces, no acabemos en los tribunales, eh!”. Lejos de asustarse, el representante de VOX la animó: “Bueh, adelante”.

La socialista ignoró el reto y siguió en sus justificaciones: “Yo me he sentado con grupos parlamentarios para negociar, entre otras cosas, la subida de las pensiones, la reforma laboral que ha disparado la contratación y los Presupuestos Generales del Estado”.

En un intento de contratatacar, Lastra aseguró: “¿Sabes lo que no he pactado nunca?, retrocesos en derechos y libertades, censurar obras de teatro o películas”, indicó. Sin embargo, olvidó que fue su propio partido, de la mano de Miquel Iceta, el que censuró el documental ‘El Autócrata’.

Así se les habla a estos antidemócratas. Lecciones cero. Muy bien @Adrilastra.pic.twitter.com/4hzHr0HJV3 — Edu Galán (@edugalan) July 19, 2023

Censura socialista

Carlos Hernando, director de cine con varias nominaciones a los Premios Goya a sus espaldas detrás de ‘El autócrata’ ha denunciado numerosas trabas y retrasos burocráticos constantes del Ministerio de Cultura que le han impedido estrenar en cines.

“Ante la imposibilidad de estrenar en los cines y ante la repercusión del veto político que el ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha impuesto sobre la película “El autócrata”, anuncio que libero de derechos la película (incluidas todas mis canciones y mi música) para que cualquier web, plataforma, periódico digital y cualquier otro medio de difusión pueda publicar o emitir las veces que quiera este filme desde el 14 de julio hasta el 23 de julio de 2023″, apuntó el director en un comunicado.

Hernando ha defendido que el documental es un «servicio público para la sociedad española antes que un producto comercial. Además, invito a los compañeros y compañeras del PSOE (del que me declaro exvotante desde hace tiempo) que reflexionen, tras ver la película, sobre si el presidente Pedro Sánchez merece la confianza de los socialdemócratas de nuestro país».