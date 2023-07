Bruselas sepulta políticamente a Sánchez al desmentir su bulo de los peajes y Ayuso ‘descorcha el champán’

Bruselas sepultó políticamente a Pedro Sánchez.

A solo días de la celebración de las elecciones generales del 23-J, la Comisión Europea dio la puntilla a una nefasta campaña electoral del presidente del Gobierno. A pesar de que Moncloa lo niega, desde la Unión Europea admiten que el Gobierno PSOE-Podemos se comprometió a introducir mecanismos de pago en las autovías en 2024.

En concreto, la Comisión Europea corrigió al Gobierno de Sánchez y admitió que el plan de recuperación y resiliencia español aprobado por Bruselas incluye el compromiso de adoptar una ley sobre movilidad sostenible y financiación del transporte y de introducir un mecanismo de pago por el uso de carreteras a partir de 2024.

Un duro palo para Moncloa, ya que hace apenas tres días la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, lo desmintiese «categóricamente».

«Entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en 2024 en línea con el principio de ‘quien contamina, paga'», ha confirmado en rueda de prensa la portavoz económica de la Comisión, Veerle Nuyts.

La medida fue anunciada hace una semana por el director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, y desmentida posteriormente por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que daba por «zanjada» la polémica surgida en torno al posible pago de un peaje por el uso de las autovías en España y desmentía «categóricamente» que se fuese pagar.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha confirmado que la medida aparece en el plan que fue aprobado tanto por Bruselas como por los Estados miembro y aparece ligado, en concreto, al desembolso del quinto tramo del plan, que asciende a más de 8.000 millones de euros.

«Evaluaremos esta medida cuando alcancemos la quinta petición de pago de España, así que no es una discusión para hoy», ha apostillado la portavoz de la Comisión.

Así lo recoge también el texto del plan al que Bruselas dio su visto bueno, donde se especifica que la medida tiene el objetivo de «internalizar los costes externos del transporte por carretera, creando a tal fin incentivos para lograr una mayor eficiencia en este sector y propiciando una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero».

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no tardó en reaccionar en la dura noticia que deja al Gobierno de Pedro Sánchez como mentirosos a las puertas de las próximas elecciones generales.

De ahí que la ‘popular’ mostró su alegría con un demoledor tuit: “Mintiendo hasta el último día”.

El medio de izquierdas publicó un artículo de opinión de Xavier Vidal-Folch donde se afirma: “Como Von der Leyen comentó a su gabinete tras la visita de Feijóo, ‘este hombre ha venido sin ideas, solo a desmontar al Gobierno de su país’”.

Una idea que incluso destacó en las redes sociales para intentar aumentar la difusión de la publicación y, al mismo tiempo, intentar desprestigiar al presidente del PP a solo días de las elecciones generales del 23-J.

Sin embargo, se trata de un descomunal bulo que desmontan desde la Unión Europea. En concreto, fue Dana Spinant, portavoz adjunta del Ejecutivo comunitario, quien echó por tierra la publicación de ‘El País’.

We categorically deny any statements attributed to President von der Leyen in this article.

This is simply not true and we wish to clearly set the record straight.

The European Commission was never approached for a reaction for this article. https://t.co/U8fCtxO5Dy

— Dana Spinant (@DanaSpinant) July 18, 2023