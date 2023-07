El provocado voto por correo del 23-j

El 29 de mayo Sánchez dimitió por Presidente del Gobierno, hecho que pasó desapercibido, y convocó interesadamente elecciones generales para el 23 de julio, a sabiendas que en esa fecha la mayoría de los españoles estarían de vacaciones lo que provocaría necesariamente un voto máximo por correo, que nunca tuvo intención de planificar puesto que esos votantes le traían al pairo. Dicho de otra manera, el derecho al sufragio como derecho fundamental se verá cercenado si no se facilitan todos los medios al alcance del gobierno para que todos los ciudadanos puedan ejercerlo. Paco Vázquez ex alcalde de La Coruña lo denominó “pucherazo” a llamar a las urnas en plenas vacaciones de verano.

Así, a falta de unas horas para cerrarse el voto por correo, que han solicitado 2.622.808 ciudadanos, más del doble que en las elecciones de noviembre de 2019, la situación sigue siendo muy preocupante. Precisamente, los sindicatos CCOO y UGT han denunciado la “nefasta gestión y planificación del Presidente de Correos” (antes Jefe de Gabinete de Sánchez). En su comunicado de prensa denunciaron la falta de previsión por el 23 de julio e insistieron en que “La incapacidad para anticiparse y la falta de información institucional han generado una innecesaria incertidumbre entre la ciudadanía y un sobreesfuerzo laboral para la plantilla de Correos que se podía haber evitado”. Asimismo, informaron de que hay 375.000 ciudadanos que habiendo solicitado el voto por correo y no siendo localizados en sus domicilios les dejaron la notificación en sus buzones para que puedan recogerla en las oficinas de Correos para que puedan votar, puesto que ya no podrán hacerlo de forma presencial. La única responsabilidad es de Sánchez por convocar intencionadamente las elecciones en pleno período estival y no haber dado las oportunas órdenes a su mandado Presidente de Correos para que gestionase con la debida diligencia los envíos de documentación a los ciudadanos que lo solicitaron por correo, que ha provocado un auténtico caos, a pesar de los denodados esfuerzos de los empleados.

No obstante, nada debe sorprendernos de un presidente, denominado “El Autócrata” en el documental de Carlos Hernando, que en su sinopsis históricos dirigentes socialistas tildan a Sánchez de autócrata, desvelando las mentiras y las formas caudillistas del presidente en los últimos cinco años, denunciando sus pactos con los proetarras de Bildu y los golpistas catalanes, sus acciones anticonstitucionales y carácter narcisista, maquiavélico y psicópata del peor presidente de la democracia española, que se besa con la venezolana Delcy Rodríguez, “responsable de violaciones de los derechos humanaos y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela”, dijo la UE, y El Tito Berni, todo un ejemplo de “honradez”. Mientras Sánchez y la Yola pasean una foto de Feijóo de más de treinta años con un entonces desconocido traficante.

También sabíamos que Sánchez volvería a gobernar con Yolanda Díaz, lo han ratificado los dos en el debate de ayer, sino lo impiden los votantes españoles. A tal respecto, tan sólo voy a recodar que Yolanda Díaz es una comunista de viejo cuño, que ensalzó y ensalza a los máximos dirigentes de Cuba, Venezuela, etc., y en su plataforma de Sumar están representados quince partidos (comunistas, estalinistas, nacionalistas e independentistas). Díaz defiende sin rubor los referendos en Cataluña y País Vasco para el año 2024. También, debo citar algunas perlas de las cientos de barbaridades que ha dicho, como botón de muestra: “vamos a adaptar las condiciones meteorológicas a los puestos de trabajo”; “no comamos fresas cuando no se pueden comer fresas”, “…para que la gente sea más fácil para las personas de este país” ¡Todo un disparate! Un sinsentido.

Bueno, aunque ya me recojo, el próximo domingo es el día “D”, es el día que los españoles podemos cambiar el rumbo de nuestro país acudiendo a votar masivamente. Es la hora de la verdad, de la libertad, de la democracia. Como ha dicho Raúl Del Pozo, “Esta vez hay que pasar de la ambigüedad moral y votar como nunca, mancharse las manos hasta los codos y no votar con las narices tapadas sino con el olfato alerta y los ojos bien abiertos porque la nación se juega su futuro y la democracia su prestigio, cuando desde el Gobierno y algunos partidos políticos se ataca la separación de poderes, a los jueces, a los periodistas, al idioma, se perpetran referéndums de autodeterminación…”. En definitiva, es nuestra hora.