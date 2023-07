Marlaska un ministro de cal y de arena.

Desde esta tribuna hemos publicado nuestro apoyo a actitudes del ministro del interior reconociendo su valor y su decidido interés en resolver no sólo como político, sino, como juez, el grave escándalo de la delictual operación columna y la rehabilitación de los guardias civiles democráticos. Nos sorprendió con el camino iniciado obligando a la DGGC a publicar el reconocimiento aprobado en el consejo de la Guardia Civil de los UMDVERDES en el BOGC, al igual que por la disposición que remitió el último día dando impulso nuevamente a la ley de personal donde se incluyó la rehabilitación de los UMDVERDES. No decimos nada nuevo, ponemos encima de la mesa no sólo los errores, sino, también los aciertos. El propio ministro sabía que la ley no tendría recorrido, ni en el congreso ni en el ámbito judicial.

Todos los colectivos de la Guardia Civil pidieron que se materializara en un real decreto ley o alguna resolución de presidencia del gobierno, en la que en horas se cerrara este capítulo de la memoria histórica en la que el estado con todos sus medios y de forma ilegal, ilegítima y delictual, persiguió, encarceló a guardias civiles y a toda la sociedad, vulnerando no sólo los derechos constitucionales consagrados en nuestro texto constitucional y en la carta o tratados internacionales que protegen los derechos humanos, sin que el ministro hiciera caso a las peticiones. El ministro Marlaska, simplemente se mostró un cobarde y un indecente, al igual que todo el gobierno de Sánchez. No es una apreciación nuestra, es una realidad plasmada en resoluciones judiciales firmes, en resoluciones reiteradas del congreso de los diputados de España, y en resoluciones del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la Unión Europea –TEDH–, que de nada han servido para que la democracia pasara a ser en España, de calidad y de renovadas actitudes.

La cobardía y la indignidad de Marlaska ya es palmaria, tanto como ministro como juez, se irá, si es que se va, con la mancha imborrable de la persona, juez, y político que amparó actos muy graves e ilegales, se irá con la conciencia manchada y con el error que le perseguirá toda su vida. Será el gran perdedor y la persona que se hará cargo mientras le quede respiración de actos de los que responderá cada minuto, porque dolor es inevitable pero sufrir es una opción que no podrá controlar el resto de su existencia, será como un perro que lo perseguirá del que jamás se podrá librar.

Para terminar Ya, debemos reseñar para mayor proveer, “Pase lo que pase pasa para bien”, señor ministro, escuche el viento en él le va el mensaje. Los UMDVERDES, dicen: “Nos derrotaron pero nunca nos hemos rendido, porque la verdad siempre triunfa». Van más de treinta años”. Repase la historia y sea consecuente, en Galicia dicen que los errores de los padres se transmiten hasta la tercera o cuarta generación, usted nos recordará porque los asumirá en tercera persona y todos juntos, que el camino le sea leve.