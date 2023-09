Puchi, la patada a Aragonés y la bajada a los infiernos de Sánchez

Carles Puigdemont ‘degrada’ a Pere Aragonés de una sola patada.

El prófugo de la Justicia conquistó el protagonismo de las negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, dejando al presidente autonómico en un segundo plano y haciendo una serie de malabares para intentar llamar la atención de Moncloa.

A pesar de que los siete diputados de ERC tienen el mismo peso que los de Junts, parece que el PSOE ya sabe que tiene en el bolsillo a los de Oriol Junqueras. Un escenario que está obligando a que empiecen una falsa ‘revolución’ para intentar rascar minutos en las televisiones y no desaparecer del favoritismo entre los separatistas.

El propio Carlos Alsina reconocía que Pere Aragonés está “empequeñecido” y “diluido como interino o accidente en el camino que lleva a Puigdemont de regreso a la Casa de los Canónigos”.

“Todo lo que nos decían que era imposible resulta que no lo es. Tiene razón. No en que sea él quien va a conseguir que Sánchez trague con lo que hasta anteayer le parecía inadmisible (es Junts, no Esquerra, quien disfruta hoy del cortejo pretty woman del PSOE y Sumar: háganme más la pelota, dice Puigdemont, y se la hacen)”, sentenció en su monólogo del 11 de septiembre.