Ayuso saca a Lobato las vergüenzas de los socios de su ‘jefe’: «Estamos a tres tardes de que BILDU nos llame terroristas a nosotros»

El curso político ha arrancado en la Asamblea de Madrid como suele, con Isabel Díaz Ayuso repartiendo estopa. En el primer pleno de este curso político, en la mañana del 14 de septiembre de 2023, el líder del grupo socialista madrileño Juan Lobato deseó al Gobierno autonómico «acierto en su tarea» y les solicitó «dignidad, seriedad, rigor y altura de miras» para llevar a la capital de España «al top de Europa». Luego lanzó su advertencia a la presidenta:

«Señora Ayuso si opta usted por hablar de ETA, por los numeritos y por usar este Parlamento para hacerle la cama Feijóo me va a tener con una oposición frontal. Para hablar de esos temas estaré encantado de esperarle en el Senado. Pero aquí hay que hablar de Madrid»

Cuando Isabel Díaz Ayuso tomó la palabra no se cortó a la hora de dejar las cosas claras a Juan Lobato. «Le agradezco mucho que tengo a bien pedir altura de miras, entre todos hacemos una región mejor», empezó su discurso para inmediatamente recordar al líder regional del PSOE que en una reunión previa llegó a pedir se molestó por no «hablar de política nacional».

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado claro que los problemas nacionales son comunes a todas las regiones y echó en cara la doble vara de medir de Juan Lobato. «Con usted es como hablar con la Santísima Trinidad porque tiene tres papeles: el del Senado, el del partido y al frente de este grupo [el grupo socialista en la Asamblea de Madrid] y tiene que justificarlo todo», aseveró Díaz Ayuso.

Todo lo que pasa en Cataluña nos importa en Madrid. pic.twitter.com/85vL8Mrzed — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 14, 2023

«A nivel nacional todo lo que pasa importa, en primer lugar, porque estamos a dos tardes de que BILDU nos llame terroristas. Todo lo que pasa en Cataluña, que no es amor a Cataluña sino odio a España, afecta a Madrid. Si uno de Madrid va a buscar un trabajo a Cataluña lo tiene más difícil porque tiene un apellido castellano. Va a ser eternamente una persona de segunda porque va a ser un charnego por ser español y no querer renunciar a ello. ¿Cuánto le va a costar a un madrileño tener que estar viendo como en el Congreso de los Diputados se rompe la convivencia que es lo que se busca con la lenguas cooficiales, algo de lo que usted adjuraba la pasada legislatura? ¿Cuánto le va a costar llevar el aranés o el gallego a Televisión Española y el 24 horas? A mí que me lo expliquen», remató Ayuso.

«Yo quiero que los madrileños, como los vascos, los catalanes o lo andaluces, cuando viajen fuera de España y se encuentren tengan la inmensa suerte de tener el orgullo de ser españoles y seguir juntos creciendo. Desde Madrid vamos a seguir diciendo no al racismo y la xenofobia del nacionalismo catalán que, encima, aunque eso no es lo más importante, nos cuesta aquí [en Madrid] dinero», concluyó.