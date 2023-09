Comparando la amnistía a los catalanes rebeldes y la readmisión de los guardias civiles democráticos “UMDVERDES”.

El ignorante afirma, el sabio duda, el prudente reflexiona. Aristóteles.

En España, se han dado dos situaciones que han generado debates y opiniones encontradas en relación a la reconciliación y a la justicia: la amnistía concedida a los catalanes rebeldes y la readmisión de los guardias civiles democráticos. En este artículo, analizaremos ambas situaciones y reflexionaremos sobre los diferentes enfoques y perspectivas que existen al respecto.

Amnistía a los catalanes rebeldes. La amnistía se otorgará a los líderes independentistas catalanes que fueron procesados por su participación en el referéndum de independencia de 2017 y la declaración unilateral de independencia. Los argumentos a favor de la amnistía se pueden analizar bajo varios parámetros, a saber: La reconciliación y pacificación perdonando a los líderes independentistas, se busca fomentar la reconciliación y la paz en Cataluña, evitando un conflicto prolongado. Por el Diálogo y la solución política. Se argumenta que la amnistía puede abrir el camino para un diálogo político que busque una solución negociada al conflicto catalán.

Argumentos en contra de la amnistía. Impunidad: Al conceder la amnistía, se podría interpretar como la impunidad de los actos ilegales cometidos por los líderes independentistas. Desigualdad ante la ley. La amnistía podría generar un sentimiento de injusticia para aquellos que han cumplido con la ley y no han participado en acciones ilegales.

La readmisión o rehabilitación de los guardias civiles democráticos “UMDVERDES”. Muchos guardias civiles fueron perseguidos y represaliados durante la actual democracia y vigente el régimen de derechos y libertades que consagra nuestra carta constituyente, por hechos que estaban protegidos por la ley, como eran y son el derecho de asociación, de expresión y a la libertad. Acciones hechas ante los registros legales correspondientes, de forma pacífica y sin armas, amparados por el Tribunal Constitucional, recurso de amparo 871-90, sentencia del año 1993, la cual reconoció el derecho a la creación de una asociación profesional para los guardias civiles, debiendo destacar entre muchas otras la del alto Tribunal Europeo de los Derechos Humanos con número 69966-01, la cual con una contundencia digna de elogio, nos señala que se condena al estado español por hechos muy graves, como son: detenciones ilegales, acciones graves contra los derechos humanos básicos, y reconoce que a los guardias civiles no se les puede aplicar el régimen disciplinario de las fuerzas armadas. Como era de esperar en el estado de pura corrupción el estado Español la ha ignorado y no ha hecho nada para corregir sus ilegales actos. A todo lo indicado hay que añadirle tres resoluciones parlamentarias por mayorías o por unanimidad del congreso de los diputados, los reconocimientos del consejo de la guardia civil en pleno, y la publicación ordenada por el ministro Marlaska en el Boletín oficial de la Guardia Civil. A pesar de todo ello, los guardias civiles siguen expulsados por sanción administrativa.

Argumentos a favor de la readmisión, justicia y reparación. El primer argumento es la corrupción que gobierno tras gobierno venía ejerciendo en todos sus ámbitos y que los UMDVERDES denunciaban. El segundo las graves vulneraciones de los derechos humanos y de los principios de legalidad y seguridad jurídica que cada gobierno despótico venía llevando a cabo, junto con el apoyo a acciones del terrorismo de estado. Tercero, entre muchos otros, los apoyos a aquellos que con total impunidad vulneraban la ley vigente protegiéndolos sin el menor rubor, que a pesar de ser condenados por delitos muy graves eran premiados, y para demostración la sentencia 21-2000 26-04-2000 –Sumario número 15/95. JCI 01,rollo sala 1592, sentencia AN Sala Penal Sección primera–. en la que se condena por banda organizada, por asesinatos a altos responsables del estado, y a guardias civiles premiados algunos de ellos con 21.000.000 millones de pesetas y con el retiro en acto de servicio con una pensión vitalicia del doscientos por ciento. Aquí lo dejamos para no extendernos, sentencia pública para que se pueda comprobar.

La readmisión y o rehabilitación busca reparar las injusticias sufridas por los guardias civiles democráticos y reconocer su contribución y adaptación de la Guardia Civil al estado de derecho y a la democracia. Busca aplicar no sólo justicia, sino, igualdad, tratando igual a los iguales y desigual a los desiguales. El ejercicio de los derechos constitucionales y humanos no puede ser causa de expulsión y represión. Los asesinatos y actos graves que el derecho penal aseveró en una sentencia no debe derivar un trato especial y desigual, si alguien debe ser premiado debe ser aquel que cumple con la ley y pone al descubierto al que la incumple, sea ministro, director de la seguridad del estado o guardias civiles. Si hay alguien que ha cumplido con el estado de derecho y debe ser premiado es el colectivo “UMDVERDES”, siendo rehabilitados y readmitidos con todos sus derechos profesionales, económicos y sociales.

Finalizando, Es justo y prudente hablar de reconciliación y unidad, pero para ello lo primero es atender lo que además de legal es legítimo, los UMDVERDES, nunca atentaron contra la vida ni los derechos humanos, muy al contrario, denunciaron a quienes contravenían desde el estado la legalidad constitucional y además vaciaban las arcas del estado, como bandas organizadas y con actos contra la vida.

Para terminar Ya. Amnistía, indultos, como los que hemos vivido y viviremos son productos de nuevos actos de supuesta corrupción, son actos repetitivos de cada gobierno de esta democracia secuestrada, por una casta política caótica y sin valores. Las sentencias, las resoluciones parlamentarias, las aprobaciones reiteradas en la DGGC, no han derivado en modificación de oficio de las expulsiones, ni mucho menos en volver sobre sus actos, exigiendo responsabilidades no sólo por las expulsiones, sino, por las detenciones ilegales cometidas contra cientos de personas guardias civiles, certificadas y avaladas entre otras por el “TEDH”. Con la amnistía queda patente que nuevamente se premia a los delincuentes y se sanciona a los guardias civiles decentes. El gobierno de Sánchez no hace más que seguir el ritmo de todos y cada uno de los gobiernos, mentir, destruir y seguir una hoja de ruta manchada de deshonor, de indecencia, poniendo al conjunto de la nación española, en bancarrota.