Santo Oficio feminista.

“El que escandalizare a uno de estos pequeñuelos más le valiera atarse al cuello una piedra de molino y arrojarse al fondo del mar”. Palabras del sublime maestro Jesus de Nazaret; luz pura, ética regalada por los cielos para recordar al ser humano su origen divino y su transcendencia del mundo animal. Más ahora resulta que no, según el Ministerio de igualdad pervertir a menores en las escuelas y destruirlos de por vida con leyes demenciales es progresista; a pellizcarse tocan, ¡cojonudo¡. Estos le enmiendan la plana al cosmos y al mismísimo gran Arquitecto -lo diga o no un masón-; de creer en la retribución karmica, estos artífices de la cosa de igualdad, deberían atarse al cuello descomunales pedrejones y fletar convoyes de progresistas cruceros rumbo a la fosa de las Marianas; es lo que tiene. Sería conveniente una sacudida cívica y plantar cara a estos personajes, al menos conseguiríamos que no metan la pezuña en la educación de nuestros hijos.

Controlar a las masas e idiotizar una sociedad, misma e invariable receta de cada tiempo y lugar, basta con abolir la libertad y vaciar de valores al individuo, convertirlo en un robot idiotizado; del genocidio al linchamiento civil aquí y ahora. La ortodoxia comunista, puño de acero y puñal clavado en el cuello de la religión y la familia, ambos terroríficos y contrarrevolucionarios demonios de la lucha de clases; el espanto histórico lo dejamos al albur de cada cual. ¿Ahora que tenemos?, pues misma cosa con ropajes más estilizados, puro pienso progresista vitaminado; éramos pocos y parió el narco y la agenda 2030. Desearíamos que esta macedonia ideológica nos la explicaran o añadiendo un kilo de neuronas fueran capaces de armar un cuerpo doctrinal; ¿tal vez el grupo de Puebla?; lo dudamos, tendrá que acudir al rescate el séptimo de caballería, el inefable Monedero, dado su incontestable magisterio y praxis revolucionaria acreditada; maxime tras haber logrado la hazaña -el y otros avatares neomarxistas- de transformar la otrora aseada facultad de políticas en un establo del conocimiento

Pero al grano, vamos al tal ministerio de igualdad para empezar, esa taxonomía de colectivos sexuales, ese fatigoso arcano de interminable léxico tiene algo que ver con la dignidad de los seres humanos? o más bien se trata de un mecanismo de control social manipulando el orgón de la sexualidad tal como lo describió Wilhelm Reich?; nos da que nos hallamos ante mecanismos de granja estabulada, puro Orwell, manipulación pura y dura. Seguimos, el santo grial en que se cimenta tal órgano administrativo feminista, ¿tiene algo que ver con la obra y camino labrado por figuras historicas como Rosalía de Castro; Clara Campoamor; Emilia Pardo Bazan y suma y sigue…?, uff….. misericordia y cambiamos de registro, a otra cosa. Tal vez, este Ministerio tendría un pellizco de credibilidad si en vez de viajar en Falcon a Nueva York a hacerse “selfis” en un viaje de adolescente fin de curso con cargo al erario publico, estas empoderadas vestales de la cosa emitieran un leve susurro de vez en cuando-no es pedir gran cosa- mirando hacia Afganistán, Irán y otros infiernos, donde se sepulta a las señoras en burkas, negrura y muerte en vida. No especulen que va a ser que no, eso es como el paripé del dipsómano mostrando a las visitas la nevera llena de agua. Pura farsa

En otro orden de cosas, ¿cómo es posible que un ministerio prescindible -antiguo instituto de la mujer-, sometido a un curso de engorde intensivo, maneje un bocado mareante de los impuestos del contribuyente y le dejen hacer de su capa un sayo?; da la sensación de que nada es lo que parece, este ministerio ha sido y es el sanctasanctórum del gobierno Frankenstein y posiblemente el que lo suceda, autentico granero de votos via agenda 2030; un trampantojo publicitario, con cebo y señuelo de defensa de género y hermenéutica pansexual preñada de colectivos; la propaganda y lo real no suelen coincidir, salvo que rieguen con un pantano de subvenciones a los medios. A nuestro juicio esto huela a granja de Orwell; puro remedo de las demostraciones sindicales de la sección femenina del franquismo más oscuro, misma momia con distintos ropajes; mutamos el escenario y sustituimos las rítmicas exhibiciones de esforzadas, virtuosas y católicas señoras en un estadio de futbol por la procesión vociferante tras la pancarta y enigma desvelado. La esfinge ha hablado, vamos que esto tiene un tufo a manipulación y engorde del régimen de guardia que aturde.

La última esperpéntica de este santo oficio feminista, ha sido el astracán llamado Rubiales; nos desayunamos con Rubiales, cenamos con Rubiales, nos acostamos con Rubiales y asi…A pellizcarse tocan, que pasa aquí?, esto es normal?, a que viene esta megafonía de los medios comparable a la erupción del Vesubio; este guion lo podría firmar al alimón el mismísimo Hannibal Lecter y Berlanga. Lo que no cabe duda es que somos la primera potencia en liderar el choteo, risión y ridículo más espantoso en el planeta tierra, mejor ir cerrando embajadas empezando por las catalanas y luego las de verdad; estas ultimas dada la confusión de ideas y panvisión de España que se les obliga transmitir por esos mundos

A lo esencial, preguntas de manual y que al parecer no interesan a nadie, mucho menos a artistas de primera linea y figurantes varios de la cosa; Oiga, esto del atosigamiento con el tal Rubiales, ustedes sabrán que siguen devotamente el culebrón, pero pregunta; ¿sabe usted que han puesto en la calle a mil y pico violadores y pederastas?; respuesta, ira y tea ardiendo al rostro del hereje, ¡es usted un fascista!. Cojonudo y seguimos preguntando; ¡sabe usted que uno de esos que han soltado, ha querido violar a una octogenaria armado con un palo!; Ufff.,. esto empieza a ser un horno, ¡es usted un fascista, un guarro y un asqueroso. Seguimos, esto ya va de héroes en la pira sacrificial; ¿Sabe Usted que esa cosa del sí es si, es una tomadura de pelo, que eso del consentimiento ya estaba en el código penal?; ahora o sales corriendo o linchamiento puro y duro, omitimos el pasaje y pronostico reservado. Seguimos, temeridad a prueba de lo que sea; ¿sabe usted que han aumentado las cifras de agresiones a mujeres desde que existe el ministerio de igualdad?; en este punto ya somos insensibles a las llamas, vamos a la hoguera por nuestro propio pie, asi que todo de corrido, ¿ Sabe usted que hasta cuando han promulgado leyes a la carta para minorías sexuales han liado la de dios en… creando un caos jurídico que ha encabronado hasta los presuntos beneficiados, -especialmente añadimos, los que se han quedado a dos velas de chiringuito, subvención o coima alguna-?. Pero mire, deje de insultarme usted, ya lo hago yo, se que soy un fascista repugnante un asqueroso antifeminista y añado que no maté a Eduardo Dato porque llegue media hora tarde; pero ¿Sabe Usted la cantidad de hombres que han soportado denuncias falsas en los Juzgados de violencia de género y algo más…, está usted de acuerdo en que salte por los aires el principio de igualdad ante la Ley por el estigma del sexo que le asignan a uno desde la cuna?. Mire no me conteste porque ya sabemos que los autos de fe posmodernos tienen otra estética, pero uno no sabe que es peor si la vistosidad de las llamas o que te marquen en un índice inaccesible como antifeminista y antibeato Agenda 2030. Como fuere y tratando de parodiar al mas sublime ingenio que ha parido la Humanidad, el Maestro Cervantes, “Que el Señor nos pille confesados que de salvadores y feministas ya andamos apaleados”