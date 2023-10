La prostitucracia

Hoy en día que está tan de moda prohibir la venta de los cuerpos a cambio de satisfacer los deseos del que solicita la transacción mediante el pago de la tarifa establecida. Deberíamos también penar la venta de la democracia por el ególatra que busca satisfacer sus ansias de poder entregando la división de poderes y la seguridad jurídica, el Estado de Derecho a los que lo prostituyen. La democracia está a la venta desde hace muchos años, con tarifa regulada, pero debe ser culpa de la inflación que el precio a pagar resulta cada vez más caro

El problema reside en que esta dama, bien entrada en la cuarentena, pierde su atractivo juvenil y los que antaño se divertían con ella, han decidido que mejor venderla definitivamente y sacar provecho para así llenar sus bolsillos y buscar algo más joven al que joder. Está claro que prohibir no impide el abuso, ya que únicamente cambiará la forma, los actores y las tarifas, esto no será el final de la prostitución, será el comienzo de otra cosa, de un eufemismo que alguna mente privilegiada y bien situada ingeniará para que su jefe nos siga esclavizando. Porque señores, señoras y demás espíritus afines, si no se han dado cuenta, se los están follando, ya que la democracia reside en la nación y el pueblo es quien le debe dar la forma. Así pues, sigamos impávidos asistiendo a este abuso constante de la norma que nos da sentido constante como pueblo garantizando nuestras libertades, pero una cosa, tengan bien a mano un bote de vaselina, para que así no les duela tanto mientras les dan a todos por donde pican los pepinos. Están aconteciendo hechos que se han repetido en nuestra historia, incluso más reciente de la que algunos piensan. Primero se insulta, luego se amenaza, después se golpea, más tarde se apedrea y por último se tirotea.

No obstante, en estos tiempos que corren, aún hay gentes e instituciones que siguen luchando por la democracia real, con su separación de poderes, defendiendo la legalidad y, por ende, el Estado de Derecho. Así, la Asociación de Fiscales, asociación profesional mayoritaria en la carrera fiscal, ha dirigido un escrito a la Comisión Europea (Excma. Sra. Doña Vera Jourová, Vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia y Excmo. Sr. Didier Reynders, Comisario Europeo de Justicia) en el que exponen las consecuencias de la concesión de una amnistía en España, cuando los votos de JxC resultan decisivos para decantar la investidura de Sánchez, exigiendo Puigdemont (prófugo procesado y reclamado por la justicia) <<la concesión de una amnistía para todas las personas, incluida él mismo, que hayan sido enjuiciadas y condenadas, o cuyos procedimientos se encuentren en tramitación, por cualquier hecho derivado de la promoción, organización y ejecución del denominado “referéndum por la independencia de Cataluña”, celebrado el día 1 de octubre de 2017>>. A tal respecto, advierte el escrito de la Asociación de Fiscales que en su caso se estaría poniendo en cuestión toda la arquitectura jurídico institucional, en definitiva el Estado de Derecho en España, lo que exigiría la intervención de los órganos correspondientes de la Unión Europea. La concesión de esta amnistía supondría la quiebra del Estado de Derecho en España, dado que no está amparada por la Constitución Española.

Continúa diciendo dicha Asociación, que la amnistía no puede considerarse integrada en las potestades legislativas reconocidas en el art. 66.2 CE. La amnistía que ahora se plantea, no obedece a razones de justicia, sino de pura conveniencia política, para obtener unos apoyos para una investidura, y sin que los posibles amnistiados se comprometan a no reiterar la conducta, que ahora se consideraría legítima. Además, el caso es particularmente grave por el hecho de que los votos de los beneficiarios por la amnistía son absolutamente necesarios para que esta se aprueba. Se trata, por tanto, de una “autoamnistía”, que beneficia no sólo a los amnistiados, sino también a quien accede a su tramitación y aprobación, que se convierte así en Presidente del Gobierno.

Se solicita de la Comisión Europea que “inste al Reino de España para que se abstenga de promover una Ley de Amnistía como la pretendida, al entender que pone en situación de grave riesgo al Estado de Derecho en España por ser contraria a los principios de separación de poderes y de independencia judicial y, por lo tanto, por quebrantar algunos de los valores esenciales de la Unión Europea proclamados en el art. 2 del Tratado de la Unión Europea, en coherencia con el compromiso de España en la garantía del respeto y promoción de tales valores conforme al art. 49 TUE”:

Ya me recojo, no sin antes hacer un llamamiento a los ciudadanos para que ante esta atrocidad se manifiesten, puesto que la pasión compulsiva por el poder y el afán de mantenerlo a cualquier precio conduce al país a una partición en dos mitades que avanzan en trayectoria de colisión sin remedio. Y quien tiene la responsabilidad de pisar el freno no demuestra ninguna intención de hacerlo, como bien dice Ignacio Camacho. La única salida que tiene esta Gran Nación para evitar su autodestrucción es la convocatoria de nuevas elecciones generales y así poder evitar que Sánchez nos siga esclavizando. De lo contrario esto acabará como el rosario de la aurora. El gobierno fue establecido para proteger al hombre de los delincuentes, y la Constitución fue escrita para proteger al hombre del gobierno (Ayn Rand).