Charnegos a pagar, la Nación a la chatarrería

Un psicópata es capaz de quemar su propia Nación para gobernar sobre sus cenizas ( Sun Tzu Siglo V a. C. filósofo chino). Ver para creer, sino fuera porque vamos a la mas abyecta ruina de cabeza; este delirante serial es digno de los monty Python, previa brutal ingesta de peyote tras alborotada noche. Da la sensación de que la corte turiferaria de asesores de Moncloa, esta ahogando al Presidente en funciones con el pestarro del incienso y los vahídos ni le dejan neurona activa para procesar la realidad, ni el humo de esta tenebrosa sacristía le permite distinguir entre el tránsito de las nubes y la ira del personal. Visto lo visto, mucho nos tememos que al único asesor que presta atención este hombre es a su megalomanía y a Nosferatu; príncipe de las tinieblas y especialista en pestes medievales, posmodernos odios tribales y esparcir nubes mefíticas allá por donde pasa. Ahora nos explicamos el balance de la gestión del saliente gobierno Frankenstein y con la nuez en la boca, nos tememos un nuevo espanto mas rollizo y vitaminado a la vuelta de la esquina.

De verdad Señor Sánchez, ha firmado usted ese disparate con el golpista del maletero y sus socios?. Apelamos a la filosofía, “El ambicioso se ahoga en su propio vomito” (paremia popular)

Al grano Señor Sánchez, vamos a ir desgranando ese palimpsesto del averno llamado pacto de gobierno y que bien pudiera pasar por una reedición actualizada del Necronomicon

Según parece, la destrucción de la Nación ya tiene su firma Señor Sánchez y la Venezuela Ibérica se halla en la sala de partos; es conocida su afición ha profanar sepulturas so pretexto de una guerra fratricida entre hermanos que desangró la Nación y va para un siglo. Curiosamente el único que se dedica a profanar sepulturas es usted y sus cómplices, muchos de ellos en su gobierno; para usted el tiempo no pasa, la misericordia si alguna vez existió ya caducó hace tiempo. El gólem anda suelto y enredando; sin duda respondiendo a su orden, licuando el odio y envenenando la atmosfera que respiramos los españoles; lo esta Usted consiguiendo señor Sánchez, sin duda pasará a la historia, no lo dude, pero no como usted quería sino como el hombre que volvió a enfrentar a los españoles arrastrándolos a la cima del abismo. Pero hay mas victimas en su haber, su propio partido al cual está estabulando en el anden de la ignominia y veremos si logra sobrevivirle. Hasta Felipe González, una figura histórica de su partido otrora obrero y Español -revise las siglas que dice representar usted-, se esta tapando la nariz y rumiando por las esquinas. Imaginamos que la militancia sufrirá de estertores y áspera digestión tratando de reprimir el impulso de romper el carnet y mandar los pedazos a la sede correspondiente

Un alto en el camino y sincera exposición de dudas; vaya por delante que anegados de dinero publico, las televisiones y medios de comunicación aquí y ahora, parecen un clon de la Venezuela Chavista o del Paleolítico Nodo / versus cadena del movimiento franquista. Vamos al grano y tiramos de hemeroteca; hablamos de las elecciones del 23 J; retrato costumbrista o trile sociológico?; remedo de comedia bufa si no fuera porque es real; había que ver a los españoles soportando 40 grados a la sombra, ataviados con florido bañador, chanclas de hortera metropolitano y gafas de bucino colgando de un percal, realizando patéticos esfuerzos para joderse las vacaciones y desplazarse un rosario de kilómetros en busca del santo grial, una urna donde depositar la papeleta. Segunda cuestión y estupefacción de grueso calibre, comprobar como el inefable Tezanos por una vez acierta y coño…!, este hombre ha recuperado la deontología profesional o ha sido abducido por un ovni; sin duda hablamos de un presunto sociólogo cuyas cotas de incompetencia superan la cumbre del Everest; no lo entendimos entonces ni ahora, ¡puro milagro!, en estas elecciones acertó. En resumen, Usted las perdió Señor presidente en funciones, pero quedó en la posición justa para descomponer todo el edificio sin haber ganado nada; Cojonudo!. Mas, hubo aspectos que los neófitos o no comprendimos o desbordan nuestro umbral de competencia; léase Indra, protocolos de cadena de custodia del voto por correo y pinceladas dignas de la filmografía de Berlanga, trenes averiados o con asuntos propios, atascados en via muerta y dejando a mas de nueve mil votos huérfanos y sin urna, orientados hacia la nada; el fatúm lo marca la providencia, no las exigencias de los votantes, nada que objetar. En resumen demos por bueno el escrutinio y no hay marcha atrás, hay que lidiar con lo que tenemos y seguimos

Retomamos lo esencial; los secesionistas no tienen legitimidad para poner a la Nación de rodillas; mucho menos para obligar al resto de españoles a su troceamiento, desguace y chatarrería. El separatismo ha llevado la ruina a Cataluña: Fuga masiva de empresas; división y odios envenenados quebrando la convivencia entre los propios catalanes; inseguridad, exclusión social, empobrecimiento y desmantelamiento del tejido industrial; ¿y la libertad?, ¿que coño es eso?, respondemos que en Cataluña la libertad no existe, la Constitución es papel mojado, simplemente no se aplica y punto; territorio sin Ley o al menos la que garantiza derechos y libertades de los españoles en cualquier parte del territorio nacional; citamos el frontispicio de la barca de Caronte “el que entre aquí abandone toda esperanza”, con ligera variante esto queda asi, “·Catalanes que creéis en la libertad, abandonar toda esperanza”

Vamos al contenido de la última actualización del necronomicon, rotulada “Pacto del Gobierno por la convivencia o algo asi”; el descojone!, es como decir que el violador de Canillejas es elegido hombre del año por sus servicios a la Comunidad y las señoras, más vemos lo que contiene esta mayestática perla

Tributación / ingresos fiscales 100%. El total de lo que recauden se lo queda la Hacienda catalana. Seguimos, modelo de financiación a la carta; eso que significa?, simple, primero no son solidarios ni comparten el 100% de lo que recaudan, sino que les vamos a seguir pagando el tributo medieval de las cien doncellas al otorgárseles un régimen especial por obra y gracia de este peculiar Necronomicon Monclovita

Amnistía: Cubre toda laya del patio de este singular Monipodio secesionista; léase delincuentes, terroristas, prevaricadores, golpistas y suma y sigue……;vamos!, lo mejor de cada casa; eso si, previa profesión verbal de fe y apelación a la condición de beatos y fieles de subvención y culto a la senyera y a la supremacía de la raza catalana; hasta la fecha colonizada por los infrahombres y sicarios colonialistas del estado español. A nadie le puede extrañar esto, si desde los tiempos de Homero y escarbando en la mitología del túnel de los tiempos , es conocido que personajes ilustres como Mozart, Einstein, Colon, Cervantes, Schopenhauer y suma y sigue eran catalanes pura sangre (no es choteo, asi lo afirma El Institut Nova Històri). Pasamos a otra cosa

Los policías que pararon el golpe de Estado el 1-O, figuran en esa lista?; no nos consta con claridad al repasar el libelo. Apestados tal vez Señor Sánchez?; ¿a esto se refería con lo del piolín?, dejarlos abandonados a su suerte y en un banquillo? Que sepamos son los únicos que quedan marcados, procesados y apestados por defender la nación, la Constitución, las libertades incluidas las de los propios catalanes y ejercer su profesión con una profesionalidad y deontología profesional mas allá del deber- Esta Policia -una de las mejores del mundo- merecería la gratitud publica de su gobierno y la Nación, o al menos no sufrir la humillación de verse señalados, procesados y abandonados a su suerte en un banquillo; aunque es posible que les duela aun mas, soportar ese libelo que usted ha firmado Señor Sánchez

Ahora abriendo el paquete de navidad regalado a los secesionistas, toca referéndum; ¿que eufemismo es ese?; se trata de un ejercicio teatral de papiroflexia en las Ramblas o nos toman por gilipollas?; vamos a votar todos los españoles o solo la red clientelar secesionista? Si es esta segunda acepción; ya se puede poner el Señor Pumpido como se ponga que eso no es constitucional, eso es romper la Nacion porque Sánchez lo vale; un golpe de Estado por la puerta de servicio

Mas, vuelta de las empresas a Cataluña, beneficios fiscales y exenciones de todos tipo. Esto va de delirio mesiánico, vamos es urgente una patografía psiquiátrica, (ya lo ha apuntado mas de uno con reiteración); Señor Sánchez, también va a controlar usted en su omnipotencia la libertad de empresa y libre mercado?, como piensa obligar a las empresas a volver allí donde salieron escaldadas. Ni los merchantes y feriantes de la venta del crecepelo osaban proferir tales desmesuras en su negocio; en argot taurino el léxico es variado y sabio, “tápese un poco Señor Sánchez” No seguimos por este camino, risa floja

Por ultimo que es eso del lawfare; simple, la justicia y la Ley a partir de la firma del Necronomicon / este libelo, no existen en Cataluña y a este paso tampoco en el resto de España. Resumimos, los jueces pasan a ser monigotes de guiñol sin jurisdicción o poder que los legitime -pura banana Venezolana dixit. – también terminaran colonizando al resto de charnegos y botiflers, o sea todos los españoles que pasaremos a ser una colonia de esta Corea de Pol Pot con barretina, – casualidad, el embajador de Corea del Norte también es catalán, dios los cría y….- En resumen , los jueces quedan sometidos a las decisiones políticas del Govern, cojonudo!, sálvese quien pueda porque a partir de ahora consagramos la esvástica y la cruz amarilla / barretina tanto da, en la solapa a todos los charnegos y botiflres que se opongan este neonazismo tribal con camisas pardas incluidos-los CDR. Separación de poderes a la chatarra. Señores Togados dense por jodidos, Españoles Idem!

En estas breves líneas omitimos un informe de la economía en España tras cuatro años de gobierno Frankenstein; es excesivo saturar al personal con antidepresivos o robustos ansiolíticos; solo apuntaremos que si el Señor Sánchez y la corte del fugado del maletero se salen con la suya, el bíblico Santo Job, va a parecer Rockefeller al lado de la ruina y quiebra que va a dejar este Frankestein2; pero surge una pregunta de manual; ¿quien va a pagar el festín para que el Señor Sánchez siga pernoctando en el Hotel Moncloa?. No hay más donde rascar se pongan estos artistas como se pongan; lo pagara sin duda el expolio de las restantes comunidades autónomas y en este punto permítasenos ser levemente incorrectos y apelar a la castiza expresión “maricón el ultimo y si queda alguien rezagado que apague la luz al salir”. Asi que o todos reciben la misma pernada o se rompe la baraja; lógico, que político serio se puede enfrentar a sus votantes con el motivador reclamo “os voy a exprimir hasta dejaros en taparrabos porque asi nos lo impone un gobierno progresista para mandar el expolio o tributo de las cien doncellas a los liberticidas catalanes”. Solucionado, esta todo atado y bien atado en el necronomicon o pacto de gobierno por la convivencia. El descojone!

Al terminar estas líneas uno recibe la impactante noticia de la tentativa de asesinato a Vidal-Quadras. Vaya por delante una plegaria y ruegos para su pronta recuperación. Por un momento, el escalofrío nos retrotrae a la eviterna maldición de nuestra Nación y nuestro inconsciente rescata una foto fija, el asesinato de calvo Sotelo y el comienzo de la tragedia que desgarró a la Nación. Esperemos que todo se calme, la Policia haga su trabajo y que los autores no sean amnistiados ni suframos mas violencia, humillaciones e infamias. Pensábamos que habíamos desterrado para siempre el odio; la Constitución fue un pacto entre españoles para mirar al futuro en libertad y construir una nación respetada y plena de vida, esperanza y futuro que legar a nuestros hijos y generaciones venideras, sus auténticos depositarios; mas señor Sánchez, es sacrílego y peligroso profanar sepulturas, atraer la maldición y romper el sello de la cripta donde descansan bajo el manto de la misericordia divina las almas de aquellos que pagaron con su vida la mayor tragedia y muerte que puede desangrar a una Nacion; la guerra fratricida entre hermanos, misma sangre derramada. Por eso elevamos una suplica al Todopoderoso para que detenga esta locura, antes de que el abismo se abra y nos arrastre bajo nuestros pies; pero hay que decirle alto y claro que ese pacto de gobierno que usted ha o va firmar, rompe la convivencia entre españoles, manda la Nacion a la Chatarra y la factura la vamos a pagar los charnegos y botiflres que somo todos los españoles incluidos los catalanes; asi que habrá que recordar que amamos la libertad y a España y defenderemos estos principios -para nosotros sagrados- con toda nuestra voluntad y coraje, asi que Señor Presidente lo que pase a partir de ahora será responsabilidad suya y que la mano del todopoderoso le ilumine aunque sea en el ultimo segundo.