Mañueco se harta de Sánchez y sus políticas: «Son una estafa a todos los españoles»

El líder del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cada vez se encuentra más desencantado con las políticas que se están llevando a cabo desde el Palacio de la Moncloa en general y las políticas respecto a Castilla y León en particular.

Mañueco asistió a la enorme manifestación contra las políticas socialistas y desde allí hizo unas declaraciones, de las que nos hacemos eco en PERIODISTA DIGITAL, en las que lamentó el daño que desde el Gobierno de España se está haciendo a Castilla y León.

«En Castilla y León la gente nos pide que actuemos con firmeza y con convicción y este fin de semana hemos anunciado que vamos a recurrir al Tribunal Constitucional los despropósitos del Gobierno Sánchez», señaló el líder popular.

«Los socialistas tienen que hacer una reflexión de cuál es la responsabilidad que tienen, porque en estos momentos hay dos posiciones: la de España y la de Castilla y León o la de Sánchez y sus socios separatistas», indicó el presidente castellano y leonés.

Una inmensa marea de españoles hemos salido a la calle de forma pacífica y serena para decir NO a la Amnistía, NO a la autodeterminación y NO a la desigualdad.

Vamos a defender a las personas de #CastillayLeón y a todos los españoles desde las instituciones, los tribunales, la… pic.twitter.com/9tvvHV65MN

— Alfonso F. Mañueco (@alferma1) November 18, 2023