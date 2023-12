Miseria a cambio de siete votos o repetición electoral

Repetición electoral ya!; inexorable clamor de la calle; si en la mitología griega con la Diosa Hemera, la luz nunca cesaba, aquí con este presidente el encabronamiento tampoco. Mas rescatemos unos retazos de historia; el emperador Calígula nombró Cónsul al caballo, pasó a la historia como terrorífico espantajo inmune al olvido y al acido del tiempo; entre sus múltiples fechorías, tras arruinar el imperio ejerció de emprendedor montando un burdel con las esposas de los senadores; requisó la flota mercante para joderle las encuestas (se ve que no estaba Tezanos) a un renombrado adivino de dudoso nombre; para ello no tuvo mejor ocurrencia que requisar toda la flota mercante del imperio y construir una carretera encadenando los barcos a la bahía de bayas; una vez consumada la fechoría, se dedicó durante dias a procesionar por tan extravagante calzada, acompañado de una vistosa comparsa de mercanchifles; ello, hasta que una tempestad dejó a Roma sin un puñetero barco y a merced de la hambruna mas feroz. Mas el episodio catártico que decantó su biografía, nos lo narra Filón y Suetonio; transcurrido poco mas de un año de encaramarse al poder, fue presa de una crisis feroz, “poseído” -descripción ajustada al relato-; a falta de mayor precisión forense, aquello oscilaba entre la patografía mas severa y el arrebato místico de un genuino loco; como fuere, se hizo emparedar siendo alimentado por una arpillera, allí permaneció tapiado y a oscuras cuarenta dias, todo un espectáculo ver a los senadores pegados a la pared del siniestro nicho, estos, emitían estertores vociferantes publicitando sus nombres e histéricas plegarias por su recuperación; incluso alguno, arrimaba un cubo a la tabiquería -tosca megafonía de la época-, para asegurarse de que el pirado lo oyera, bien nutrida la cosa de decibelios- cualquier precaución era poca-. Mas no termina ahí la demencia; al parecer, mas de uno llegó a ofrecer su propia vida, dándose cabezazos en la tabiquería, implorando a Zeus por su sanación; nunca lo hubieran hecho, habría que ver sus cadavéricas caras cuando el endriago desencajado , ojos ígneos, pelos de clavo y espantosa figura, rompió el tabique a patadas y cuan pestilente aparición, les obligó a suicidarse porque Zeus había atendido sus plegarias. Un genio sin duda, lo consiguió, este si pasó a la historia. Nadie tema, solo corrió el escalafón, la cantera de aduladores en la Roma imperial era inagotable, eso si, sobrevivían los más cínicos y astutos, darwinismo puro.

Exprimiendo los ciclos de la historia, es posible este siniestro esperpento aquí y ahora?; no ponemos la mano en el fuego, cambia la estética y las formas pero no la naturaleza humana, ya desde Séneca se acuñó el neologismo adiatrepsia, que significa el poder ejercido por un ego enajenado sin contrapeso alguno. A veces nos preguntamos que terror pesa mas situándolo en su debido contexto histórico, si el terror de ser arrojado a la ruina y perder la propia vida o aquí y ahora el terror de perder el coche oficial. En el horno de los déspotas se amasa el pan del miedo y este es un poliedro de múltiples caras. Selecto bocado para los fieles, indigesto y mortífero manjar para tibios y disidentes

Mas al grano, este gobierno ha dinamitado todos los puentes y sobrepasado nuestra capacidad de asombro; para abrir boca, la demencia de un relator internacional; estupor al canto y pregunta, ¿cuantas naciones hay aquí?; ¿estamos en guerra unos con otros?; ¿de que va esto!?; puro desvario, risión gratis total; sin duda somos el hazmerreir del globo terráqueo a tiempo completo . Seguimos con el desguace de la propia vivienda, en este caso la Nacion; aquí se vende hasta el somier a cualquier buhonero ambulante que pase por el arrabal con su mercancía de crecepelo averiado. Mas esto es solo el comienzo, a un disparate propio de estos perfiles, siempre le sucede otro disparate aun mayor, no dan tregua; la ultima ocurrencia, ir al valle del dolor y la muerte por su cuenta, quedando retratado en una foto narcisista con un ridículo chaleco antibalas a guisa de babero de algún rastrillo; -retablo de pasmado para la eternidad-, puro karma. La cosecha de esta impostura, una crisis diplomática con Israel sin precedentes – la única democracia de la zona – y la felicitación de los terroristas; vamos!, un puñetazo en salva sea la parte a la Nacion que representa con nosotros dentro, aquí nos detenemos, duele demasiado.

Pasemos a otra cosa más vayamos a los pactos, los compromisos firmados; veamos: Amnistía para toda laya de indeseables, copia calcada de la que firmo Azaña el 21 de Febrero de 1936, es decir poco antes de la guerra civil. Seguimos; independencia -de momento sobre el papel- para Cataluña; banquete cinco tenedores para dos comunidades y el resto a pasar por taquilla; al poder judicial auto de fe y a la hoguera, hay que quemar las togas, molestan demasiado ….y así. Vamos de cabeza a un panorama desolador; lección de historia, la hambruna que el mismo creó, estuvo a punto de pasaportar a Calígula a la cárcel Mamertina y finalmente lo pasaportó al mas allá; para empezar, las comunidades con mas deuda son las que mas se han ciscado en los administrados, despilfarrando el esfuerzo fiscal de los contribuyentes en sus particulares redes clientelares y políticas identitarias; léase Cataluña y comunidad valenciana, -esta ultima victima del expansionismo colonial de la primera-; pues bien, hablamos de condonación de la deuda, tributo de las cien doncellas y exención fiscal y que mas….!?. Preguntamos, quien paga el exorbitante festejo: los ricos?; la banca?; las empresas?; el conde de Montecristo?;…. Quien!?….. Ya sabemos donde se nutre el enjambre bien cebado de asesores presidenciales, todos recién egresados de la universidad del desahucio, léase el grupo de Puebla o de alguna chatarrería social comunista, puro atapuerca; vamos, da la sensación de que a estos les enseñan las tapas del libro de petete y entran en pánico, dada la densidad de lectura. Mas damos la respuesta por anticipado, la orgia del despilfarro y tarifa del hotel Moncloa la van a cargar a la cuenta del resto de Comunidades, apretando aún más los nudos de la soga tributaria hasta ahorcar a los díscolos y desobedientes-puro Calígula, el maestro por excelencia-. El articulo139 de la Constitución establece que “Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”; aunque mucho nos tememos que embridar a un autócrata para que se atenga a las reglas del juego, vale tanto como sermonear a un sátiro sobre las virtudes del celibato. En suma, al despeñadero o matadero fiscal que tanto da; no se descarta una rebelión o granizada de recursos, y reclamaciones por cargas impositivas discriminatorias y cuasi confiscatorias ante el huracán Katrina impositivo que se nos avecina. Como fuere lúgubre presagio; léase, paro, exclusión social, cierre de empresas y ruina a la vuelta de la esquina

Vemos como en la antigua roma, algún emperador como el mencionado Calígula tenia sus ramalazos de emprendedor cuando los piojos anidaban en la cesta de la Tesorería real, pero mucho nos tememos que aquí pintan bastos; una deuda publica que ya se sitúa en el 120% del PIB y aumentando como una bola de nieve, dado el despilfarro en gasto público del gobierno de los veintidós ministerios y su interminable cortejo clientelar. Mas de uno anda escrutando a Nostradamus o profeta de guardia en las otrora paginas amarillas, para hallar augurios sobre la cuadratura del circulo; ¿como se garantizan las pensiones; el mercado único; la seguridad jurídica; la inversión de capitales?; Idem, ¿como se precinta la autopista por donde se fugó ferrovial y el andén de las que andan preparando las maletas? En fin, aquí nos detenemos, ya se basta la cadena de tertúlianos del régimen de revestir al esqueleto de la novia de oropel, joyas y deslumbrantes ropajes

Por ultimo Señor Presidente, usted perdió las elecciones y montó su particular partida de póker entre bambalinas. Sobre el tapete verde mandó la Nacion a la chatarra y al parecer se ha repartido las piezas con sus socios a oscuras y tras el biombo. Da la sensación de que usted ha armado un dirigible para navegar confortablemente en esta su segunda legislatura; pero nada es perfecto, detectamos chapuzas estruendosas en los astilleros y los materiales; al deposito del artefacto no se le ha suministrado helio o gas noble alguno; al contrario, se le ha llenado la panza de gas butano de baja calidad; mucho nos tememos que no va a despegar y si despega el reventón se va a llevar a la Nación por delante. Veremos

En otro orden de cosas, nada que objetar sobre la aritmética parlamentaria para formar mayorías de gobierno; pero visto el Necronomicón pactado con sus socios, hay una enmienda a la totalidad; sencillo, no necesitamos hierofantes ni exegetas que nos adoctrinen o tiñan la paleta desde un pulpito o tribunal por muy sacro que parezca; es simple, Señor Presidente, lo que usted ha pactado con sus socios y trata de aplicar en esta legislatura no figuraba en programa electoral alguno, -menos en el de su partido-; por tanto, se trata de una estafa o si lo prefiere,- eufemismo al canto-, un engaño a su electorado y al conjunto del sistema democrático que resulta adulterado, -muy dañado- por el descreimiento y sistemático incumplimiento de lo firmado. En resumen, el elector contempla lívido el horrísono feto que sale del paritorio al día siguiente de depositar su papeleta en la urna

Duele ver a la Nacion humillada y escarnecida, sobran epítetos a cual mas sombrío, el clamor de la calle seco y cargado de oscuros presagios no va a cesar; se están asaltando las libertades y desplegando a ojos vista, un inminente horizonte de pira con las libertades, deshonor, miseria y ruina. A lo largo de la historia, vemos que la injusticia es la antesala de la violencia y el germen de la rebelión de los pueblos. En el mundo antiguo, bajo la bota del emperador Calígula, a los senadores les bastaba para sobrevivir con la astucia, la suerte y un master en refinado cinismo; ahora basta con ser progresista y ponerse de perfil; pero cuando se violan las leyes, se trata a los ciudadanos como bueyes con su yunta correspondiente, se les alimenta con el pienso de la manipulación mediática, la horca impositiva y la ruina; entonces surge la luz, empiezan a recordar que son ciudadanos libres e iguales y asumen su sagrada misión que no es otra que defender a su NACIÒN, por cierto la mas antigua y gloriosa del continente y por si alguien no lo recuerda se llama ESPAÑA