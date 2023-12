El Gulap de la guardia civil y los psiquiátricos de la democracia amparados por los jueces y por la clase política indigna, necesitan una comisión de la verdad

Un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores, no es víctima, es cómplice». George Orwell.

En primer lugar una dedicatoria a las familias que realmente han sufrido. A todos los Compañeros y Compañeras de la Guardia Civil y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, a sus hijos y esposas, que se quedaron sin esposos y sin padres, para que recuerden que fueron sus padres los que defendieron España y los Derechos humanos y constitucionales a pesar de tener enfrente no sólo a una banda asesina, sino, a un grupo de políticos que nos abandonaron para ocuparse del saqueo de España y de sus bolsillos. Los derechos humanos no se mendigan se exigen, los UMDVERDES, no pararemos hasta que la luz se haga.

Años noventa, guardias civiles comprometidos con la democracia y los derechos ciudadanos y sobre todo con sus funciones profesionales y de servicio a la comunidad deciden gestionar sus derechos constitucionales y para eso crear una asociación profesional como siempre han tenido otros colectivos, entre otros jueces, fiscales etc. El Cabo Manuel Rosa presenta la solicitud de legalización de la «UNIÓN DEMOCRÁTICA DE LA GUARDIA CIVIL», en Montequinto Sevilla, siendo detenido y torturado a las pocas horas junto a su familia. En democracia y con total impunidad con la colaboración del poder judicial, del gobierno socialista de Felipe González, «alias el Rey Sol», organizan una brutal Operación delictual denominada “Operación Columna”. Hecha contra los guardias civiles democráticos y de paso contra toda la población. Impunidad total y eliminación de todas las garantías que nuestra carta constitucional estableció por escrito en el año 1978.

Dentro del plan estaba el aniquilar, eliminar y neutralizar a los demócratas de la Guardia Civil de cualquier modo y el mejor eran los internamientos en los psiquiátricos militares, donde ingresaron a cientos de profesionales alegando epidemia constitucional para de este modo apartarlos del servicio y pasarlos a la situación de retirados por “locos”. De todo ello existen pruebas en los psiquiátricos. Un fondo documental de enorme valor para cualquier investigación.

El Cabo Rosa fue uno de los que fue llevado al psiquiátrico de Ciempozuelos, con la suerte de existir un director militar del centro digno, que ante la negativa del guardia civil a su ingreso espetó a los que lo llevaban para internarlo y darle el título de loco oficial, Sic: El asunto no es de salud, sino, de derechos de los guardias civiles, negándose a aceptar al guardia civil en su centro psiquiátrico, Don Manuel Rosa Recuerda no está enfermo devuélvanlo a su unidad”.

Gota a gota, guardia civil a guardia civil, fueron ingresados por orden del mando y declarados locos oficiales y con título, retirados por enfermedad y aplacado el movimiento democrático que clamaba por sus derechos profesionales y que se habían volcado en poner al descubierto los casos de corrupción y graves que vivía nuestro país.

Cientos de guardias civiles sanos, sin dictamen médico que recomendara el ingreso o reconocimiento en psiquiátrico fueron internados y declarados locos oficiales, debiendo dejar su carrera y profesión por el diagnóstico del mando, que carecía de conocimientos médicos psiquiátricos, pero, que padecían una enfermedad conocida y diagnosticada por el mando, como: “Epidemia constitucional en el seno de la Guardia Civil”.

Para ir terminando. El ya fallecido director de la Guardia Civil Luis Roldán, lo dejó claro y explicado en infinidad de ocasiones a este espacio de “Tricornios en Democracia”, el acoso y derribo al movimiento democrático de la Guardia Civil, tenía especialmente un fin y de manera central. Evitar que la corrupción generalizada existente en los tres poderes del estado, no se supiera, no se conociera y sobre todo que la impunidad siquiera actuando con total tolerancia.

Finalizando Ya, Ingresos en psiquiátricos forzosos, declarando enfermos mentales o locos oficiales a guardias civiles sanos y decentes, incumplimiento de las sentencias del Tribunal constitucional en el recurso de amparo –RA 871-90- sentencia emitida en el año 1993, de las sentencias del alto tribunal de derechos humanos TEDH, de Europa, 69966-01, de las proposiciones no de ley aprobadas por el congreso diputados de España, resulta imprescindible una comisión de investigación, y la acción del Fiscal General del Estado para que exija responsabilidades, se conozca a los culpables, se dé a conocer los documentos de la Operación Columna, parte de ellos escritos de puño y letra, para que nunca más España y sus ciudadanos vuelvan a tener una democracia corrupta y secuestrada por grupos diversos y poderes que no sirven al interés publico, sino que, sólo se sirven a ellos mismos. La comisión de la verdad, desde el congreso de los diputados al ámbito judicial es el deber de cualquier estado que se apellide como el nuestro, Social de derecho y democrático. Junto con la reparación de los UMDVERDES y la justicia para todos los que figuran en el iistado de la operación delictual columna.