Hay que reivindicar nuestra constitución

Hace unos días nuestro Rey Felipe VI abrió la XV legislatura de las Cortes defendiendo ante las dos cámaras el espíritu del 78, nuestra Constitución, que ha cumplido su 45º aniversario, diciendo que establece como valores “la libertad, igualdad, justicia y pluralismo (…) que suponen un éxito colectivo de nuestra democracia”, que deben proyectarse permanentemente hacia el futuro, instando a los Diputados y Senadores a honrarla, respetarla y cumplirla; añadiendo que “Nuestra obligación, la obligación de todas las instituciones, es legar a los españoles más jóvenes una España sólida y unida, sin divisiones y enfrentamientos”. Los enemigos de España y aliados de Sánchez, como siempre boicotearon el acto.

Como he dicho hace unas semanas, citando al catedrático Betancor Rodríguez, la amnistía provocará un seísmo en las bases del sistema constitucional, dado que viola flagrantemente el principio de separación de poderes, vulnerando así el Estado de Derecho. Además, coincidiendo con el también catedrático Gimbernaut, la amnistía es un indulto general camuflado, que prohíbe el art.62.1 de la CE. Asimismo, debemos recordar que nuestra Constitución fue aprobada por 325 diputados de un total de 350 y el 6 de diciembre de 1978 fue aprobada masivamente en referéndum por el 88,5% de los españoles, tan sólo el 7,9% votaron en contra. Pero llama poderosamente la atención que el presidente Sánchez haga un llamamiento público dirigido a la oposición para que cumpla la Constitución, y la vicepresidenta Yolanda Díaz diga “Hay que cumplir íntegramente la Constitución”, cuando ambos defienden la Amnistía y el Referéndum de desconstrucción nacional, con supervisor extranjero examinando nuestra democracia, que son claramente inconstitucionales ¡Manda huevos! Diría Federico Trillo. Por ello, se hace más necesario que nunca reivindicar con todas nuestras fuerzas la Constitución y restaurar la verdad perdida, recuperando de esta forma nuestra libertad, igualdad, justicia, en definitiva nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia.

En este sentido, el ex presidente del Gobierno José María Aznar, ha manifestado a Juanma Lamet, entre otras cuestiones, que: “Europa puede limitar la amnistía, pero no impedirla. Si el TC la avala, se liquidará de facto la Constitución”; “Va a haber un referéndum de independencia en Cataluña, es el precio a pagar”; “No podemos inhibirnos y dejarnos vencer”; “Para evitar el fin de la nación tenemos que mantener viva la energía cívica de la mayoría social”. También, se ha pronunciado con claridad el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra en una entrevista realizada por Jorge Bustos: “No hay un nuevo PSOE, hay otro PSOE”; “Todos estos se pasan el día conspirando con gente contraria a la Constitución, no son de izquierdas”; “¿Merecen la amnistía unos golpistas? Rotundamente, no. Las amnistías son propias de cambios de régimen de dictadura a democracia por una razón: porque se entiende que las leyes dictatoriales no son legítimas y por tanto tampoco lo son los procesamientos penales. Pero esta amnistía convierte el procés en un acto democrático. Yo no conozco a Cándido Conde-Pumpido. Pero tengo que decir que le tengo mucho respeto al TC porque es la última llave, si me falla la última llave estoy perdido. El náufrago sólo tiene un cable, si le falla, se ahoga”. En cuanto al derecho de autodeterminación a través de referéndum, debemos recordar que el artículo 92 CE ampara un referéndum consultivo a todos los españoles, no sólo a una parte, además durante el proceso constituyente hubo una enmienda en ese sentido que fue rechazada. Es decir, no hay interpretación legal extensiva o retorcida posible. Y, reitero, resulta especialmente grave que la gobernación de España tenga lugar en Ginebra (Suiza) entre un delincuente golpista y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, bajo la supervisión de un árbitro que decide si España es una democracia. Así las cosas, la amnistía y la posibilidad de un referéndum están agitando la calle y destrozando una convivencia de más de 45 años.