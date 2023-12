Javier García Isac desvela las vergonzosas características de los socialistas: ¡Luces de colores!

Javier García Isac desveló cuáles son las vergonzosas características de los socialistas.

Durante su entrevista en el programa ‘La Burbuja’ de Periodista Digital, el periodista tildó a Pedro Sánchez de ser “el máximo peligro que tiene España para su propia existencia” y le recordó que “el pueblo no le elige para que se cargue un país, sino para gestionar determinadas políticas”.

Tras considerar que Sánchez es el “enemigo número uno” de España, García Isac definió los cuatro adjetivos que califican al ‘Socialismo del Siglo XXI’: “Me gusta la corrupción; me gusta las mariscadas, mientras me las paguen otros; me gustan los bailes con lucecitas de colores donde hayan chicas y chicos jovencitos; y me gusta que la fiesta la pague otro”.