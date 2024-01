Díaz Ayuso: “No debemos olvidar cómo se perdió la dignidad”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rindió homenaje hoy a las víctimas del genocidio nazi durante su visita a los campos de concentración de Auschwitz, ubicados en Oświęcim, aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad polaca de Cracovia.

Esta visita forma parte de su viaje oficial a Polonia, donde ha acudido para conmemorar el aniversario de la liberación de este lugar, el principal centro de exterminio del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

Al llegar al campo, la presidenta recordó la importancia de no olvidar los horrores que ocurrieron no hace mucho tiempo y no muy lejos de donde se encontraba. Destacó cómo se perdió la dignidad y se cometieron verdaderas atrocidades contra la libertad y la vida.

En Auschwitz, fueron enviadas alrededor de 1,3 millones de personas, y lamentablemente, fallecieron 1,1 millones, siendo la gran mayoría de ellas de origen judío (el 90%).