El Maduro Español.

El gobierno socialista-comunista acaudillado por Sánchez y rodeado de su coro ministerial no hace más que incurrir en actuaciones escandalosas de tal forma y magnitud que el último escándalo trata de tapar al anterior y así sucesivamente. Nunca en la historia de nuestro último período democrático ha habido tantos escándalos seguidos, que suponen la conculcación de nuestro Estado de Derecho y, en consecuencia, de nuestra libertad e igualdad, dado que Sánchez está vendiendo la integridad de España a los enemigos de nuestra nación. Este tacticismo maniobrero, vendedor de burdos brebajes inconstitucionales, naturalmente está apoyado por los comunistas, nacionalistas, golpistas y terroristas, que están viendo cumplidas todas y cada una de sus exigencias.

De facto el delincuente Puigdemont es el que gobierna actualmente España e impone todos y cada uno de sus chantajes a Sánchez, el ya Maduro “Español”, para que este pueda seguir en el poder bajo la batuta del prófugo. Hemos pasado de una Amnistía a todas luces inconstitucional, como lo aseveran las Letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que dejan en calzoncillos al Gabilondo nombrado por Armengol procedente del Ministerio de Política Territorial que no tuvo rubor en dar luz verde a la admisión a trámite de la proposición de Ley de Amnistía. Por cierto, tramitada mediante Decreto-Ley, que en este caso carece de la excepcionalidad exigida legalmente.

Pues bien, ahora ya han permitido que no sólo estén incluidos los delitos de malversación sino también de terrorismo, haciendo una diferencia entre el terrorismo bueno, el que según ellos no viola los derechos humanos y el otro, el que los transgrede. Es decir, los CDR y Tsumani, que cortaron carreteras, asaltaron el aeropuerto del Prat, golpearon y lesionaron repetidamente a los policías y guardias civiles que cumplían con su deber, incluso arrebatándoles armas y vehículos, este tipo de terrorismo no es malo, es bueno y no viola los derechos humanos. Como bien ha dicho Rosa Díez desde el Parlamento Europeo ¿Hay algún tipo de terrorismo que no atente contra los derechos humanos? Bolaños, el ministro que controla los tres poderes, con su cara de niño, tiene los moles de decir que el terrorismo de los CDR y Tsunami conforma el terrorismo bueno. Es más que insultante para las víctimas del terrorismo que se pueda admitir esta barbarie, que lo que finalmente transluce es el blanqueamiento de la ETA y demás terroristas.

Pero claro, ahora los jueces no son los que persiguen a los delincuentes sino los perseguidos, que se lo pregunten al Juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que sufre el llamado ahora lawfare porque ve indicios racionales de terrorismo en la actuación de Puigdemont y demás golpistas. Así, la portavoz del todopoderoso Sánchez, Teresa Rivera, atacó brutalmente al juez “por pronunciarse siempre en una misma dirección”. No quiere recordar que García-Castellón ha investigado la trama Púnica, Kitchen, Lezo y Dina, enviando al banquillo al ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz. Es decir, no le ha temblado la mano ni con la derecha, ni tampoco con la izquierda. Menos mal que la Comisión Permanente del CGPJ rechazó con rotundidad dichas acusaciones. Bueno, en realidad lo que subyace detrás de todos estos escándalos es el acoso y derribo del poder Judicial, hacerse definitivamente con el control del Poder Judicial, y de esta manera Sánchez ya será el Maduro “Español”, tendrá dominados los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Será dueño y señor de todos los poderes al servicio de los enemigos de España.

Aunque ya me recojo, no debo pasar por alto lo que ha dicho Raúl del Pozo, con una chulería cerril, los grupúsculos que detestan la nación han logrado que el poder Ejecutivo enfrente al Tribunal Supremo con el Constitucional y esté desplumando a los jueces para exculpar a los que practicaron el terror y a los que dieron un golpe de Estado. Y, el Instituto Elcano dice que la política de enfrentamiento está devorando la imagen de España en el exterior porque afecta al incumplimiento de la ley y a la separación de poderes. Por todo ello, es obligado advertir que la gente que no es capaz de concentrarse en la gravedad de nuestra situación es más proclive a sentirse atraída por soluciones autoritarias, simplistas, y es menos probable que se percate de que no funcionan, decía Johann Hari en El valor de la atención.