Carlos Díaz-Pache (PP) zarandea a Lobato y Bergerot y tira el ‘zorra’ a la cara de la izquierda hipócrita

Se fueron calentitos.

Los esfuerzos de Juan Lobato (PSOE) y Manuela Bergerot (Más Madrid) por atacar a Isabel Díaz Ayuso (PP) fueron en vano en el pleno de la Cámara regional este 8 de febrero de 2024.

Primero, por parte del portavoz socialista, que acusó a la presidenta de la Comunidad de Madrid de torpedear cualquier ejercicio de transparencia y luego, a la sustituta de Mónica García, con su ya recurrente discurso apocalíptico y sus pésimos intentos por acorralar al PP.

En su turno de palabra, Carlos Díaz-Pache, portavoz del Gobierno regional, arrancó su intervención poniendo en su sitio a Lobato al recordarle que, precisamente su partido, no está para dar lecciones de transparencia:

“Pues deben estar los periodistas, esos que no le gustan a la señora Monasterio, escribiendo brutal ataque de Lobato a Pedro Sánchez. Sin transparencia no hay democracia. Eso es un ataque a Pedro Sánchez, ¿no?, el de los 1.500 incumplimientos de la ley de transparencia, el que no informa de los viajes del Falcon, del coste de las cosas, de los pactos con Bildu… Porque sin democracia no hay transparencia, será en todas partes, ¿o solo aquí, señor Lobato?, será en todas partes, ¿no?”.

La primera, en la frente.

Aprovechó también el popular para responder a Bergerot, que durante su exposición sobre la sanidad pública se le olvidó hablar de su jefa, Mónica García:

“Ha hablado usted de sanidad pública y no ha mencionado su flamante ministra. Debe ser porque el paso del activismo político a la gestión se les está atragantando a ustedes un poquito porque las cosas no son tan fáciles, ¿verdad? No hacen ustedes las cosas”.

Díaz-Pache prosiguió hablando de cultura y cómo en Madrid, no se persigue a nadie independientemente de su ideología:

“Pero hablemos de la cultura, porque la cultura en Madrid es libre y por eso la cultura en Madrid funciona. Es libre porque en Madrid a los autores no tienen detrás a un Gobierno que les asfixia con sus filias, con sus fobias y con sus moralinas. Nadie les dice cómo tienen que ser, nadie les dice a los autores cómo tienen que ser sus personajes y cualquiera puede escribir. El señor Lobato puede montarse una película como la que se ha montado hoy o una novela, una fábula, como está acostumbrado. Eso lo pueden hacer en Madrid y no lo pueden hacer en la Sanchosfera, porque en la Sanchosfera la cultura es militante, es obediente y el que saca un poco los pies del tiesto se le purga inmediatamente, porque aquí no hay discrepancia posible”.

“Y la única diversidad que defiende la izquierda es la de la cancelación y tienen a la gente muy despistada, porque como se nos ha ido ya Irene Montero y Pam, ahora ya las mujeres no tienen esos referentes y no saben si se están empoderando o están cediendo al heteropatriarcado”, comentó con ironía.

Y como estos de la izquierda tienen memoria corta, el portavoz del PP recordó la doble vara de medir de la progresía. De la defensa al ‘Mamá’ de Rigoberta Bandini pasando por el ataque de Chanel y su ‘Slomo’ al ‘Zorra’ de Nebulossa: