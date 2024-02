Un centenar de asociaciones convocan masivamente a los españoles el 9 de marzo para exigir la dimisión de Sánchez

‘Sobran los motivos, ¡Sánchez dimisión!’. Con este lema, Foro Libertad y Alternativa, Unión 78, NEOS, S’ha Acabat, De español a español por la Constitución, Impulso Ciudadano, Cataluña Suma y un centenar de foros y asociaciones cívicas vuelven a convocar masivamente a los españoles a las calles para clamar contra el presidente del Gobierno socialcomunista y defender España. La manifestación tendrá lugar el sábado 9 de marzo de 2024 a las 12:00 horas en la Plaza de Cibeles de Madrid.

Todo ello no son actos aislados o meramente circunstanciales dentro de la normal contienda política: son parte del antidemocrático proceso de largo alcance que desde hace tiempo viene siendo denunciando por el movimiento cívico: copar las instituciones para garantizar su apoyo al proceso; asegurar la interpretación sesgada y partidista de la Constitución; captar o atraer a los medios y a los sindicatos con subvenciones, propaganda institucional y privilegios; desprestigiar y violentar a quien ejerce de contrapeso del poder; pagar las alianzas partidistas con lo que pertenece a todos, todo ello con el objetivo de terminar con la alternancia en el poder. No podemos asistir impasibles y dóciles a este proceso de evidente demolición del Estado de Derecho, para el que recurrimos a la ayuda de la UE. No podemos normalizar lo inadmisible ni aceptar lo inaceptable. No podemos darnos por vencidos, ni dejarnos llevar por el hastío. Es necesario transformar la indignación en rebeldía y utilizar todos los recursos legítimos a nuestro alcance para defender a todo trance nuestras instituciones democráticas y la Nación de ciudadanos, materializada jurídicamente en la Constitución de 1978, en la que nos vemos reflejados la inmensa mayoría de los españoles.