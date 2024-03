EL Falcon al desguace; sálvese quien pueda

No fueron asesinados dos guardias civiles y mutilado un tercero, fue eso y mucho más; a la muerte sobre las frías aguas y la jauría de alimañas humanas vomitando odio, el velo se descorrió ante los ojos de las naciones; estupor y espanto a partes iguales, no hay gobierno o peor, puro matrix, una escenificación preñada de chiringuitos, coches oficiales, pésima gestión y despilfarro del erario público; muñecos de guiñol mecidos por siniestros hilos mercadeando con el desguace y el despiece de la Nación. Muerte y oscuridad flotando sobre las negras aguas y a cientos de kilómetros, esa irritante foto de neón y lentejuelas que quedará para siempre anclada en el marco de la infamia, el teatrillo de los Goya; monumento al humo y a la nada, trampantojo de la vanidad, blindado a cualquier dolor extramuros, ajeno a la secta y consigna- si el arte es compromiso con la verdad nada que hacer en esta iglesia de la subvención y el postureo-. Allí exhibía palmito, todo un presidente de gobierno blindado por una legión de policías y alimentando su elefantiásico ego con el prana de una corte de devotos aduladores, -presuntos artistas- empezando por la cochambrosa, delirante y vergonzante TV1. Nada nuevo bajo el sol, en este vaticano de la simulación hemos visto de todo, ya estamos vacunados de vendedores de crecepelo averiado y cochambrosas puestas en escena; todavía chispea en la retina, la imagen de un verborreico atado a un moño, -devoto de chiquitos y herrikotabernas- que en su día, igual se presentaba a las recepciones con el Jefe del Estado en chanclas y bermudas, que se enfundaba un frac de cornejo, apareciéndose -cosa bíblica- en ese carnaval de los Goya, cuan mayorista de trufas con pajarita; curiosa performance entre adefesio endomingado y Cantinflas. Esto es lo que resume el final de un sombrío día golpeando la conciencia de las dos Españas

Preguntamos quien dio orden de desmontar la OCON?; la unidad de elite operativa que tantos éxitos había logrado contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar; ¿quien se beneficia y que coimas reciben aquellas sombras corrompidas que diseñan y ordenan el guion perfecto para la tragedia?; ¿que se oculta tras este siniestro velo?; ¿que mano se halla detrás de la decisión de dar luz verde a la autovía para que las mafias intoxiquen a media Europa regándola de veneno y mierda procedente de Marruecos?. Que nos cuenten el rastro de la granizada de dinero que reparten los narcos, ¿habría sorpresas?; a lo mejor no, nada como analizar los hechos con la precisión de un cirujano; por cierto, cuando aquí nos hallamos al borde del abismo, ¿de verdad sobran 45000 millones para que crucen al otro lado del estrecho?; ¿a cambio de qué?. De concesiones graciosas ni hablamos, desde el calentón del Sahara, -puro hazmerreír ante el concierto de las Naciones-; seguimos con la territorialidad de las aguas hasta ahora incuestionablemente españolas y asi….Sobre la pedrea de segundos premios y mercadeo de chatarra del despiece de la otrora respetada España a Marruecos, ya hemos perdido la cuenta. Esta abrumadora servidumbre haría palidecer el vasallaje medieval del tributo de las cien doncellas; asi que esperemos que antes o después esto se aclare con luz y taquígrafos o accedamos al oscuro arcano de la prevaricación y se abra el Código penal. Seguimos añadiendo sapos; hablamos de la invasión de nuestras fronteras, la masiva oleada de inmigración ilegal arrasando con todo; pregunta, ¿hay algo parecido a un estado que controle las fronteras?; del gobierno no hablamos, puro ectoplasma inlocalizable; ¿tendrán que volver las partidas y el somaten para defender el territorio?. Lo que no entendemos es como la UE no interviene; ¿tan decadente esta Europa?; ¿nuestras fronteras siguen formando parte del Tratado de Schengen?. Todo esto aquí y ahora nos enfrenta a un escenario de emergencia nacional; no sabemos lo que nos esta entrando y para la granja de Orwell con el pienso de las televisiones vivimos en la arcadia feliz, cerditos satisfechos; asi que la única certeza es que entran por oleadas y a quien dios se la de San pedro…..!. Pero a lo nuestro; ¿quien mueve los hilos de esta coordinada invasión y con qué fines?; aquí cualquier especulación halla su asiento, desde estados limítrofes, mafias, hasta una quinta columna para dinamitar el satánico y decadente occidente a medio plazo; cualquier hipótesis entra en el bombo. Lo que si sabemos es que no hay gobierno o al menos lo que deberíamos entender por tal cosa; para empezar la respuesta dada a esta emergencia nacional desde que Canarias se puso la gasa en la pituitaria y pactó los votos para la investidura del Señor Sánchez, el velo se descorrió a la vista de todos: “sacarlos de aquí que en la isla no caben ”. En eso estamos, desembarcando cuotas masivas con nocturnidad , clandestinidad y alevosía; eso si, en las comunidades mas desafectas con este gobierno y añadiendo las más vulnerables; léase las que no pueden aportar ni un solo voto al autócrata Sánchez

A la sazón el mas listo de la clase, -hablamos del prófugo Puigdemont-, ya ha rebañado o en eso está, las competencias en materia de extranjería e inmigración para Cataluña, que se vayan preparando en Murcia o territorios limítrofes para crear campamentos de refugiados; asi que es previsible que se amotinen las dieciséis comunidades restantes y exijan las mismas competencias en tan sensible materia; no es la solución pero podrán irle colocando levas de refugiados al vecino al menor despiste y en legitima y cainita defensa de su cuota de territorio. Esto es digno de los delirios de los Monty Python, si no fuera por la tragedia e inhumanidad, tanto para los que entran por fuera como y sobre todo para los que estamos dentro. Este capitulo preñado de vergüenza e indignidad, seria suficiente para la dimisión del gobierno en pleno y convocar elecciones YA! o algo mas y sin demora

Señor Sánchez, su gobierno ha embarcado a los españoles en un vuelo transoceánico a ninguna parte y ahora comienzan los escalofríos y a materializarse la pesadilla de esta tétrica ruta. El pasaje no da crédito, no era esto lo que ponía en la propaganda cuando muchos compraron su billete; tumbos, bandazos, moratones, contusiones, y achichonamientos múltiples, dadas las turbulencias y trancazos de la aeronave presidencial. Mas lo peor empieza a tomar forma, el pánico surge entre el pasaje, aterrado ante algo más que la evidencia de que en la cabina de control se halla un enajenado y el avión a punto de entrar en barrena. Para empezar, lo de la amnistía es un engendro incomestible; no es que destruya una Nacion y el futuro de al menos dos generaciones -en el inicio de esta su segunda legislatura el destrozo ya casi se da por irreversible-; no, es que se trata de una patochada siniestra; vamos, que no hay por donde cogerlo. Mire, esto es como si para terminar con los atracos en un territorio a las mafias les damos las llaves del banco, la alcaldía y la recaudación de los impuestos de los sodomizados contribuyentes. A quien va usted a engañar Señor Sánchez?; orillemos filosofías de lo irracional que lindan con la epifanía del nazismo; ya sabemos, etnia, territorio y pureza de sangre. Empecemos por la superioridad racial de la burguesía catalana; esvástica a parias; léase, señalamientos a charnegos y botifler/s; panvisión nazi sobre la superioridad genética del catalán; al parecer no hay luminaria de la humanidad que no hubiera nacido en Bañeras del Penedès o pueblo similar; arcadia divina para asentar la raza superior.; en fin la risión está servida y la ruina más; pura chatarra con parada final en la orden de la calavera

Lo único que hay que hacer con aquel pedazo de España llamado Cataluña es devolver la libertad a los catalanes y orillar chantajes en forma de epifanías identitarias; obligar al cumplimiento de las leyes y la Constitución. Sin variación, todos los gobiernos se han pasado la pelota ante lo que era una evidencia de libro; en lugar de precintar la inquisición separatista y clientelar, han ido sorteando el chantaje del santo oficio identitario, alimentando la hoguera con todo tipo de cesiones y bajezas. Repetimos LIBERTAD es una palabra muy hermosa y allí hace tiempo que se halla en el pudridero de un siniestro nicho. Por siete votos – estratosférica factura del hotel Moncloa- hemos puesto de rodillas las instituciones y la dignidad de la Nacion al servicio de golpistas, terroristas, delincuentes procesados, malversadores y éramos pocos y apareció el mas listo de la clase, su socio de gobierno Señor Sánchez; el prófugo Puigdemont, ahora pillado huyendo despechado de la alcoba, renegando de las amorosas cartas y devolviendo el anillo de pedida a Putin; veremos en que termina esto pero la cosa apesta

Sin duda la cutre ingeniería monclovita no le llega a mismísimo Goebells a la suela de los calcetines; un timo, una mentira repetida un millón de veces no se transforma en una verdad, sigue siendo una mentira, tan pestilente como cojonera. El mantra monclovita “por la pacificación y la convivencia; ¿Qué es eso?; para empezar hablamos de un territorio sin ley o al menos donde no se cumplen las leyes que obligan al resto de la Nacion; hemos abandonado a más de la mitad de los catalanes que se sienten españoles y casi la otra mitad protagonistas del silencio de los corderos y penando bajo las botas con tachuelas de los CDR y los camisas pardas que pastan y muy bien en el suculento pesebre identitario. Hablamos de un pedazo de España que sufre una inmersión lingüística estalinista cuyos frutos son unos índices de fracaso digno del quinto mundo-el tercero rebasado-; hablamos de unos índices alarmantes de delincuencia, exclusión social y ruina; hablamos de un pedazo de España que ha sido inoculada con el odio a la mitad de los de dentro y a todos los rotulados de fuera con la marca España; patético observar como algunos acuden al cirujano para operar el antropónimo no sea que descubran que descienden de algún Martinez; en fin, sin comentarios

Apelando a la Historia citamos al emperador Calígula; este artista deformaba la realidad con hechuras de sastre y dependiendo de sus ciclotímicos vahídos y febriles delirios; asi, llegó a privar a los senadores de sus esposas; -mejor, las expropió sin mas, -. Iniciando una exitosa carrera de emprendedor inaugurando una casa de lenocinio dentro de palacio. De creer en la metempsicosis de los egos; usted Señor Sánchez, díganos como piensa que puede obligar a mas de ocho mil empresas a volver a un territorio donde han huido huyendo de la ruina, el desgobierno y la inseguridad jurídica; ni el mismísimo Calígula tenia tamaño poder. Explíquenos como cargarse -porque yo lo valgo- el estado de derecho, la libertad de empresa, el mercado único, el poder judicial , las instituciones, y asi….Ya vemos; ¿nos vuelven a poner la valla en los Pirineos y expulsarnos de la UE?; pregunta; ¿Maduro es el paradigma con sus mas de siete millones de refugiados según la ACNUR huyendo del hambre, represión y miseria?. Tal vez su modelo Señor Sánchez, son los artistas del grupo de Puebla; Cojonudo!, a estos les añades una neurona y entran en pánico, vamos les da diarrea; mas, vamos hacia el narco comunismo?. Añadimos una escueta descripción sobre el tal grupo de Puebla y el narco comunismo; sin duda la mayor mierda del siglo XXI, -la humanidad no escarmienta-; hablamos del corral VIP de mafias y delincuentes mas concurrido al otro lado del charco y desembarcando aquí; pura peste, aunque siempre quedara algún friki en la otrora digna facultad de políticas para envolver en celofán la cosa ideológica emulando al libro de petete. En fin, aquí nos detenemos pero no sin antes repetir la enésima e invariable pregunta sin respuesta; ¿donde fueron a parar las cuarenta maletas que entraron por barajas con tratamiento VIP?. Seguimos esperando

Por ultimo, toca subir subir el tono; decirle Señor presidente que es inadmisible que desde la tribuna del Congreso se apunte con el dedo índice a los jueces en el más puro estilo Cosa Nostra; justamente han seleccionado y puesto en la diana a los mas mediáticos como aviso a navegantes; los citados son sin duda la punta de lanza seleccionada para acojonar al estamento judicial y certificar el desmembramiento de una Nacion; ¿esto es lo pactado Señor Sanchez, represión, acojonamiento y banana?; Tras el despiece de la Nación, con quien mercadea la chatarra?; veamos; franquicias territoriales de la Cosa Nostra, Sindicatos de Pistoleros; modelos tribales como en Afganistán con sus Señores de la prevaricación, extorsión y el chantaje o vaya usted a saber que infierno se esta cocinando entre bambalinas. Si estos son sus socios de gobierno Señor Sánchez; pues que quiere que le diga ¡Todos al suelo!. El infierno lo esta invocando usted y el averno acecha emitiendo sus mefíticos vahídos bajo nuestros pies; pero por favor tápese un poco en el ínterin, “vergüenza torera” acudimos al rico argot taurino; al menos por estética dígales a sus socios que si quieren intimidar y amenazar, que lo hagan desde el balcón de sus casas; sin duda escenario mucho mas acorde con estos perfiles de arrabal y donde sin duda se hallarán mas cómodos en su ambiente y vecindario, que dejen de profanar la sede de la soberanía Nacional y tratar de acojonarnos a todos empezando por el poder judicial.

Mas no acaba ahí la cosa, ultimando estas lineas, otra coz de estos arrebatacapas disfrazados de padres de la patria; – no tienen limites-, la última patada en salva sea la parte al poder judicial; veamos el titular, “los jueces al banquillo del Congreso de los diputados” ; pregunta, ¿en calidad de qué?. Imaginamos que estos sacamantecas quieren acojonar al poder judicial en la sede de la soberanía nacional; ellos lo llaman Lawfare; el descojone!; nosotros lo llamamos por su nombre MAFIA y ultraje a la sede de la soberanía nacional.

Abajo la muerte flotando sobre las negras aguas en Barbate, arriba, los servidores públicos que cumplieron con su deber ante un golpe de estado el 1-O sentados en el banquillo, -alguno parapléjico-; mafiosa inversión, los garantes de proteger las libertades y los derechos pagando con sus vidas o en el banquillo y los terroristas, delincuentes y malversadores en la cocina monclovita, garantes del pacto de legislatura. Lovecraft en estado puro, terror de muchos kilates; eso si, trenzado de Falcon, cutrez y macarras del todo a cien

Por último, ustedes ya empezaron profanando sepulturas y escarneciendo la verdad, la dignidad y la historia con ese engendro llamado memoria democrática. Señalar que la memoria no es democrática; la historia y la verdad tampoco; el odio si es democrático, máxime cuando una minoría rebaña votos suficientes para envenenar y transformar la convivencia de los demás en un infierno.

A usted solo le queda una salida Señor Sánchez, dimitir y convocar elecciones o llevarse a la Nacion por delante; opción Impensable hasta que empezamos a sufrirle; ahora con la granja de Orwell estabulada y vivaqueando en el despilfarro publico y el pienso televisivo y clientelar, pues lo mismo aguanta Usted unos meses…….veremos. A unos socios de gobierno seleccionados en la casa del terror, se suma la lista de escándalos fechorías y material para entretener al código penal al menos una generación; todos los dias un sapo que engorda mas que el del día anterior; a la hora de cerrar estas líneas la última sirla progresista; el escándalo de las mascarillas, comisiones millonarias exprimiendo la guadaña de la muerte y la ruina en plena pandemia, hay quien de mas!?. Así que por fatiga de materiales, el Falcón se asoma al desguace y la tripulación evidencia pánico. Releyendo las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda; solo un lunático o un tronado bajo los efectos del peyote, sostendría que esta legislatura va a llegar a meta en el tiempo señalado y que un alud de vampiros va a garantizar la salud y la calidad de las transfusiones. Especulemos; moción de censura con garantías de éxito entre la oposición unida y mutada en boya de salvación nacional y la ira de la calle haciendo el resto. Segunda opción -casi la mas probable-; que en el patio de Monipodio de sus socios Señor Sánchez, alguno se rebote porque usted le ha trucado y trilado con la venta de un equino cojitranco; hecho, se acabó la pesadilla o casi, porque Usted Señor Sánchez ha desguazado o capado la Nacion; -en ese sentido ha sido uno de los gobernantes mas eficaces y mejor dotados de la historia- ahora veremos quien devuelve los cocodrilos a la charca; del prestigio de la otrora España ni hablamos, habrá que empezar de cero

Para finalizar, un hecho; esta Nación la mas antigua de Europa, ha sobrevivido a todo tipo de crisis y naufragios; tenemos la certeza de que también le sobrevivirá a usted. En filosofía hermética, el circulo “no se pasa”, marca los limites establecidos por la divinidad para castigar la soberbia, maldad, necedad y locura de los pretenciosos humanos; afirmamos que ese arcano oculto aquí y ahora, marca los limites que autócrata alguno puede traspasar en nuestra Nación. Un proverbio oriental nos ilustra sobre la justicia e inexorabilidad del karma; nosotros a eso añadimos la fatiga de materiales; por tanto hay tiempo marcado y fecha de caducidad, el Falcón irá al desguace y parafraseando a la Santa, despertaremos de una “mala noche en una mala posada”. Temerario es desconocer los valores y la hidalguía de aquellos a los que se quiere someter; ni nos vamos a convertir en apátridas en veinticuatro horas, ni vamos a ser coto de caza para esclavistas; galeotes, remeros a latigazos de una mierda de navío narco comunista. La Nación saldrá adelante y despertaremos de un mal sueño; no lo dude Señor Sánchez; su huella se desvanecerá en la nada-pura misericordia- y su cortejo de indeseables, serán devueltos a la galería del infierno que el inmortal Dante describió en la Divina Comedia. Porque a un pueblo no se le puede reducir ni someter cuando tiene grabadas en las conciencias dos palabras sagradas: LIBERTAD Y ESPAÑA