Maíllo (PP) ‘restriega’ por la cara de Bolaños la foto de la vergüenza sobre el caso Ábalos-Koldo: “¡Mire esto!”

Mal día para Félix Bolaños que tuvo que dar la cara ante último escándalo socialista.

El ministro de Presidencia recibió en la mañana de este 5 de marzo un baño de realidad por parte del senador del PP, Fernando Martínez Maíllo en la Comisión Constitucional.

Al comienzo de su intervención, Maíllo abochornaba a preguntas al ministro de Presidencia, dejando en evidencia los pufos del caso Ábalos-Koldo-PSOE:

Y siguió el bofetón de realidad:

“Señor Bolaños, ¿son ustedes un Gobierno limpio? Después de lo que hemos sabido, ¿usted puede sostener, que son un Gobierno ajeno a la corrupción? ¿Usted puede sostener que su Gobierno es un Gobierno que no está manchado por la corrupción? ¿Lo puede usted sostener, esta afirmación? ¿Por qué no le agradece tanto? Porque quienes gobiernan son ustedes. Ya sé que usted utiliza tres elementos para contestar. Uno, no contestar; esconderse; y el ‘tú más’. ¿Sabe por qué? Porque cuando ustedes dicen y ‘tú más’, es el mayor reconocimiento de que es cierta la corrupción que estamos denunciando sobre ustedes. Es una manera de asumir su propia responsabilidad en la corrupción”.