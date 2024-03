García-Gallardo pide «redoblar esfuerzos» contra los que quieren legitimar el terrorismo

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y a su vez líder de la formación Vox en el territorio, Juan García-Gallardo, presidió el acto institucional de homenaje organizado con motivo del Día Europeo de las Víctimas de Terrorismo, que este año coincide con el 20 aniversario del atentado islamista del 11M en Madrid y que ha concluido con una ofrenda floral ante el monolito de la Junta, según la información a la que hemos tenido acceso en Periodista Digital.

García-Gallardo ha pedido «redoblar los esfuerzos» contra los relatos que pretenden legitimar el terrorismo. Igualmente, ha comprometido la continuidad del apoyo que el Gobierno autonómico brinda al tejido asociativo de las víctimas. Un respaldo que se traduce también en la difusión de testimonios de las víctimas en las aulas de Castilla y León.

García Gallardo ha asegurado que el terrorismo «no es algo que les pasa a otros» sino que lo sufre «toda la sociedad». «Por eso, la resistencia frente al terrorismo, la no claudicación, el servicio a la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas ha de ser nuestro mejor tributo», remarcó el vicepresidente de la Junta.

Redoblar esfuerzos

El vicepresidente de la Junta señaló igualmente que «avanzan entre nosotros los relatos que pretenden legitimar algunas de estas expresiones violentas», lo que supone una amenaza para los valores sobre los que se asienta nuestra democracia.

«Debemos redoblar los esfuerzos para que el relato del terrorismo no se desvirtúe, porque la experiencia nos muestra que lo que parece firme hoy puede debilitarse mañana. Nuestros jóvenes tienen derecho a saber lo que ha ocurrido en su país. No se puede construir un buen futuro si no se ha resuelto bien el pasado», remarcó García-Gallardo.

Con este propósito, el vicepresidente comprometió la continuidad del apoyo que el Gobierno autonómico brinda al tejido asociativo de las víctimas. Un respaldo que se traduce también en la difusión de testimonios de las víctimas en las aulas de Castilla y León. El año pasado esos testimonios llegaron a alrededor de 3.600 alumnos de 47 centros de la Comunidad, repartidos por las nueve provincias.

Creación de Cátedra

En este contexto, García-Gallardo anunció, además, la próxima creación de una Cátedra sobre Terrorismo en colaboración con las cuatro universidades públicas de Castilla y León, con las que ya existe un protocolo de colaboración en esta materia.

Y con la misma finalidad se instituirán los premios del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, dependiente de Vicepresidencia, para trabajos de fin de grado, fin de máster y tesis doctorales que contribuyan a una visión crítica del terrorismo.

De igual modo, se comprometió a seguir promoviendo acciones de formación y sensibilización, amén de actos institucionales, como el celebrado hoy, «tan necesarios para mantener vivo el recuerdo de aquellos a los que debemos tanto, desde la humildad de saber que todo lo que se haga siempre será poco». La Junta seguirá impulsando congresos, exposiciones, y todo tipo de actividades de difusión de la verdad sobre el terrorismo.

Asimismo, avanzó que este año, con motivo del Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo en Castilla y León, el Gobierno autonómico homenajeará a la Policía Nacional por sus dos siglos de servicio y, con ella, a los TEDAX en su 50 aniversario. Y, sobre todo, a los 188 policías nacionales que fueron asesinados, y a otros muchos que resultaron heridos, a manos de las distintas organizaciones terroristas. «No puede haber claroscuros. O se está con las víctimas, o se está con los terroristas».

Justicia



García-Gallardo reclamó también “justicia” y la “reparación debida” para las víctimas de atentados etarras que todavía no se han esclarecido judicialmente. En el caso de Castilla y León son 70 de los 379 asesinatos que están todavía pendientes de juicio. “Setenta víctimas con sus respectivas familias, que siguen reclamando justicia. Una reivindicación del mayor valor ético, que hacemos nuestra”.

Durante el homenaje se ha proyectado un documental, elaborado por la Fundación Víctimas del Terrorismo y Castilla y León Televisión, que recuerda el atentado desde la perspectiva de los once asesinados que eran naturales de esta Comunidad y cuyos nombres fueron leídos por el vicepresidente de la Junta en homenaje a su recuerdo.

En concreto se trata de Sara Encinas Soriano natural de Yecla de Yeltes (Salamanca), una teleoperadora que tenía 26 años en el momento del atentado; José García Sánchez, nacido en Sanchotello (Salamanca), de 46 años y empleado de banca; Félix González Gago, de 52 años, procedente de Guaza de Campos (Palencia) y subteniente del Ejército del Aire; Berta Gutiérrez García, nacida en Villanueva de Gómez (Ávila), de 39 años y funcionaria de la Comunidad de Madrid; Laura Isabel Laforga Bajón, vallisoletana de 28 años y profesora de español; Miriam López Díaz, de Muñogrande (Ávila), una maestra de 31 años; Begoña Martín Baeza, de Béjar (Salamanca), administrativa de 25 años; Julia Moral García, burgalesa de la localidad de Milagros, ama de casa de 53 años; Ambrosio Rogado Escribano, oriundo de El Campo de Peñaranda (Salamanca), de 55 años y empleado de seguros; Domnino Simón González de Guardo (Palencia), de 45 años y empleado de una compañía de seguros; y el soldador Carlos Soto Arranz, de 34 años de edad, nacido en Quintanilla de Onésimo (Valladolid).

La hija de Berta Gutiérrez y la esposa de Ambrosio Rogado recibieron en su nombre dos distinciones de homenaje, así como Antonio Cortés y José Andrés Vicente, dos supervivientes de la tragedia.

Posteriormente una soprano interpretó, acompañada a piano, la pieza religiosa ‘Pie Jesu’, y ya en el monolito se realizaron dos toques fúnebres de campana antes de la ofrenda floral.

En el acto participaron, además del vicepresidente del Gobierno autonómico, los consejeros de la Presidencia, Luis Miguel González Gago; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas; Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones; Cultura, Turismo y Deportes, Gonzalo Santonja; y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, amén de otros altos cargos y autoridades.