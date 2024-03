Carlos Díaz-Pache (PP) da en los morros a Lobato: “¡La casa de Ayuso no está pagada con billetes de la riñonera de Koldo!”

Convulso pleno en la Asamblea de Madrid este jueves 14 de marzo de 2024.

La izquierda, más desesperada que nunca, salió en tromba contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pero terminó estallándoles en la cara.

Carlos Díaz-Pache, portavoz de los populares, arrancó su intervención dirigiéndose a Manuela Bergerot (Más Madrid) y a su fallido plan por destruir a Ayuso:

A continuación, el diputado del PP expuso la “dificultad para acceder a la vivienda”, lo que supone “uno de los problemas acuciantes de la sociedad”.

“Retrasa la emancipación de los jóvenes, impide que formen sus familias en tiempo. Eso retrasa la natalidad también, la dificulta, y, además, perjudica el ahorro, porque la gente en España ahorra mucho en su vivienda habitual. Para eso está el Plan VIVE, que tiene ya más de 10.000 viviendas entregadas o que se terminarán este año”, explicó.

Tema que le sirvió para silenciar a la izquierda y acabar con la campaña de acoso y derribo contra Ayuso:

Ya que, la vivienda donde reside Pedro Sánchez y hasta 14 ministros, “se pagan con dinero público gracias a una gran trama de corrupción política y económica que se llama Gobierno de Sánchez”, y son estos mismos los que están “muy preocupados” por dónde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid porque su casa, “no la han pagado con billetes que sacan de riñoneras el señor Koldo y sus amigos”.

Y concluyó a golpe de zasca:

“Señores Lobato, señora Bergerot, ¿están ustedes bien? Yo no les veo bien. A lo mejor no están bien porque van a participar ustedes del mayor acto de corrupción política de la democracia, precisamente hoy. A lo mejor no está bien, señora Bergerot, porque la señora Mónica García no está moviendo un dedo para investigar la corrupción en su propio ministerio. A lo mejor no están bien porque el cerco se estrecha alrededor de la mujer del presidente y a ella no la pueden mandar al grupo mixto. ¿Qué van a hacer con la mujer de la presidenta? A lo mejor no están bien porque Esquerra ha convocado elecciones y ustedes se han quedado sin presupuestos. ¿Y ahora qué pasa? Después de todo lo que han hecho ustedes por el secesionismo y les traicionan de esta manera, qué golpe tan duro. ¿No tienen ustedes la responsabilidad? ¿Tienen la sensación de que a pesar de que ustedes se arrodillan siempre que se lo piden, los independentistas se están riendo de ustedes? Yo sí”.