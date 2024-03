«Manifestación en Madrid: El Desafío de las Asociaciones y el Status de los Sindicatos»

Ayer, las calles de Madrid se convirtieron en el escenario de una manifestación que reunió a una amalgama de agrupaciones bajo la bandera de lo que se conoce como asociaciones, aunque la prensa haya optado por denominarlas sindicatos. Este matiz es crucial, ya que la distinción entre ambos términos no solo es semántica, sino que tiene profundas implicaciones legales.

Nosotros tenemos las ideas claras, no hubo más remedio que dotar a los guardias civiles de algún tipo de representación que limpiara la imagen del trabajo común de todos los recursos humanos, para ello se montó el consejo de la Guardia Civil y así quedar muy bien, pareciendo que algo cambiaba para dejarlo todo igual, el transcurso de los años lo ha demostrado, el buenismo quizás interesado de las asociaciones, ha desembocado en una situación de inoperancia vergonzante para los integrantes de la institución.

En el corazón de esta manifestación late un conflicto que ha estado burbujeando en las entrañas de la sociedad española: la representación y los derechos de los guardias civiles. A pesar de que los sindicatos no están legalmente prohibidos, su existencia se enfrenta a desafíos ilegales, como lo evidencian sentencias de instancias judiciales de alto calibre, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El trasfondo de este conflicto es complejo y se remonta a la necesidad de dotar a los guardias civiles de una representación adecuada que no solo salvaguardara su imagen pública, sino que también asegurara condiciones laborales justas y equitativas. Así nació el Consejo de la Guardia Civil, una iniciativa que, en apariencia, buscaba transformar la dinámica interna de esta institución.

Sin embargo, con el paso de los años, las promesas de cambio se han diluido en un mar de inoperancia. El discurso benevolente de las asociaciones ha resultado ser poco más que un espejismo, dejando a los miembros de la Guardia Civil en una situación vergonzosa de estancamiento. La falta de avances tangibles ha desencadenado una creciente frustración entre los integrantes de la institución, quienes ven cómo sus demandas y necesidades son ignoradas o diluidas en burocracia y retórica vacía.

Esta manifestación en Madrid no es simplemente una muestra de descontento puntual, sino un síntoma de tensiones subyacentes que requieren una atención urgente. La lucha por la representación y los derechos laborales de los guardias civiles no puede ser ignorada ni relegada a segundo plano. Es hora de que las autoridades y la sociedad en su conjunto aborden estos problemas de frente, reconociendo la importancia de una institución como la Guardia Civil y garantizando que se respeten plenamente sus derechos y dignidad. A todo ello hay que añadirle la miopía y la indecencia de los responsables públicos en proteger el derecho de los ciudadanos a la seguridad, con una reforma integral de la distribución territorial de las FSE y el cumplimiento de las sentencias del TEDH, en cuanto a los hechos graves cometidos contra sus recursos humanos por claros abusos de autoridad.

Finalizando, Un consejo de personal, donde la mayoría no cuenta. Un director general sumido y tratado como un títere por el estado mayor que no conoce la calle, las continuas desobediencias del estado autonómico del estado mayor que vigila España, con sus ordeno y mando aunque sea en contra de la normativa legal. Un estado mayor con un irresponsable director general que se niega a cumplir las sentencias del Tribunal constitucional en Recurso de Amparo del Cabo Rosa que en el año 1993 reconoció el derecho de asociación. Con la desobediencia a las sentencia del TEDH que condenó a España por actos contra los derechos de las personas en relación a detenciones ilegales y contra sus derechos humanos básicos.

Para terminar Ya, El estado mayor, la dirección títere de la Guardia Civil, y todo el conjunto de las instituciones políticas, son cómplices de la grave y crítica situación que ha llevado a la convocatoria de una manifestación en Madrid. Los expulsados por ejercer sus derechos constitucionales siguen expulsados por ejercer sus derechos civiles básicos –Asociación y expresión sin armas y de modo pacífico–, la delictual operación columna sin abrir una comisión de la verdad, actos claramente ilegales, que llevaron a los psiquiátricos –Gulap de la Guardia Civil– a cientos de guardias civiles democráticos y a ser presos acusados de un delito imposible de sedición. Un país sin justicia está condenado a la guerra, cada noche y cada amanecer. En otra ocasión diríamos España es diferente, ahora decimos: «la manifestación fue real, movilizó a miles de guardias civiles», ahora toca que las asociaciones se miren la barriga y en vez de ser convidados de piedra en ese teatro que siguen, salgan del mismo y comiencen la guerra, a pesar de ser hombres formados y adiestrados para la guerra, aman la paz; este momento no es momento de colaborar, sino, de dar lo mejor de nosotros, y pasar a la fase de exigir fuerte, alto y claro, no sólo lo que tienen los otros, sino, lo que debemos tener nosotros, «Un verdadero consejo de la guardia civil donde todos cuenten en igualdad de votos, un sindicato con todos los derechos como tienen el resto de policías autonómicos y las mismas condiciones sociales y salariales, el resto no sirve.