En recuerdo de un amigo fallecido. José Manuel Sánchez Fornet.

Con hondo dolor he recibido la noticia del fallecimiento de José Manuel Sánchez Fornet, exsecretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

A José Manuel tuve el honor de conocerlo en junio de 1991, cuando él fue a visitarnos a otro colega y a mí a la Prisión Militar de Alcalá de Henares (Madrid), donde nos hallábamos detenidos bajo la acusación de un presunto delito de «sedición militar», por realizar actividades sindicales en el seno de la Guardia Civil.

Aparte del apoyo moral recibido, José Manuel también se encargó de que su sindicato corriera con los gastos económicos durante el proceso penal (nos defendieron sus abogados).

No hace mucho, cuando tuve noticias sobre su estado de salud, le llamé por teléfono para darle ánimos, mas no atendió la llamada. Recibí un whatsApp suyo en el que me decía que no podía atenderme porque seguía en la UCI y estaba «muy jodido».

Tocayo (así me llamaba él), aunque te hayas ido, seguirás vivo en mi corazón.