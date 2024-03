Martínez-Almeida zarandea a una Reyes Maroto (PSOE) empecinada en exigir la dimisión de Ayuso: «Usted es la corrupción»

Bronca sesión en el pleno celebrado este 22 de marzo de 2024 en el Ayuntamiento de Madrid.

El PSOE, con Reyes Maroto a la cabeza, protagonizó una intervención avinagrada y en la que el único interés fue en reclamarle al alcalde la dimisión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), respondió de manera tajante sacando a colación todos los casos de corrupción en los que sí que está enfangado el PSOE.

La exministra de Industria ya demostró desde el principio cuáles eran sus intenciones:

El señor Almeida tiene hoy una nueva oportunidad de pedir la dimisión de la señora Ayuso. De lo contrario, usted formará parte de una estrategia de defensa organizada desde la Puerta del Sol basada en bulos, mentiras y desinformación, porque cada día que conocemos hay nuevas informaciones que indican que la presidenta es partícipe a título lucrativo de un presunto delito cometido por su pareja. Pero vamos a aclarar los hechos, porque Ayuso y sus voceros, entre ellos usted, intentan confundirnos. No es una inspección, es una denuncia penal de la Fiscalía. No es una regularización, es un fraude de 350.000 euros usando facturas falsas y empresas fantasmas. Y no es La Moncloa, es la Fiscalía a instancias de la Agencia Tributaria. Y sí, es el caso Ayuso. Porque la presidenta vive en una casa y disfruta de un coche de lujo que su pareja compró con dinero defraudado. Mientras Ayuso vendía, como lema, la libertad, hoy sabemos, gracias a los medios de comunicación, que esa libertad consistía en que todo su entorno familiar hacía negocio con la salud de los madrileños.

Rebuscó en el manido asunto de los fallecidos en las residencias de mayores:

Por cierto, quienes no tuvieron libertad fueron los más de 7.000 muertos en las residencias madrileñas en los peores momentos de la pandemia. Y señor Almeida, no hubieran muerto igual. Lo vemos gracias al informe de la Comisión Ciudadana de la Verdad, que se podrían haber salvado 4.000. Pero voy a insistir en el círculo de escándalos que envuelve a la señora Ayuso y a sus familiares. Hoy también a su cuñada. ¿Recuerda las palabras del señor Casado? La cuestión es si entiende que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas al día, se pueda contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas. En su partido, señor Almeida, ¿quién denuncia la paga? Y usted no quiere acabar igual. Pero ustedes se creen intocables. Una impunidad que les permite mentir y degradar la imagen pública de las instituciones madrileñas. Ha logrado que la vida pública madrileña se resuma en tres palabras. Cañas, fruta y Maserati.

Y siguió con el raca raca de la dimisión de Ayuso:

Y le voy a dar un consejo, señor Almeida. Deje de buscar enemigos y tramas entre las sombras y aplicar esa táctica de ventilador de vacuna para embarrar la política. Por primera vez se ha hecho un cambio. Por primera vez se ha hecho un cambio. Y desligue su futuro de la señora Ayuso. Pida su dimisión. La tiene que pedir para preservar la calidad democrática de esta institución. La tiene que pedir por los madrileños y madrileñas para evitar este espectáculo que lo único que hace es avergonzarles de los representantes públicos. De lo contrario, señor Almeida, será recordado como el cómplice de una saga mafiosa que empezó con la señora Aguirre, continuó con el señor González y la señora Cifuentes. Y esperamos estar en el capítulo final de esta saga con la dimisión de la señora Ayuso. Porque los madrileños y madrileñas no se merecen la declaración de la imagen pública de esta institución. Así que diga, señora Ayuso, dimisión.

José Luis Martínez-Almeida le dio sopa con ondas a la socialista:

Considero que la señora Ayuso no debe dimitir, pero usted sí, señora Maroto. Ha hecho usted el ejercicio de machismo más sectario, vomitivo y repugnante que jamás he escuchado en este salón de plenos. Porque la revolución del feminismo que usted patrocina, la liberación de la mujer, consiste en exigir las responsabilidades para la mujer. Y tiene que saber que la mujer tiene que tener responsabilidades por lo que haga su pareja. Y porque se tiene que enterar de todo lo que haga su pareja. Ese es el feminismo, señora Maroto. Entonces, señor Sánchez tiene que dimitir porque Begoña Gómez hacía negociantes con Air Europa mientras ustedes rescataban Air Europa. Pero, señora Maroto, están ustedes muy nerviosos. Muy nerviosos. Están ustedes muy nerviosos y la explicación que se suele dar es que están nerviosos porque están acosados, asolados, por la corrupción. Para mí esa no es la explicación adecuada. Están ustedes nerviosos porque son la corrupción. Porque el Partido Socialista es indisociable de la corrupción. Por cierto, habla usted de la Fiscalía. Pero si van a imputar al Fiscal General del Estado por un delito de revelación de secretos, señora Maroto.

Subrayó el PSOE está acuciado por la corrupción:

Pero mire, están ustedes nerviosos porque son la corrupción. Porque Pedro Sánchez es un corrupto esférico. Le mires por donde le mires, tiene corrupción. Tiene corrupción en su casa. Tiene corrupción en el Gobierno de España. Tiene corrupción en el Partido Socialista. El Partido Socialista y la corrupción es lo mismo que Bonnie y Clyde. Una relación de amor incondicional. Igual que la relación de Bonnie y Clyde se basaba en el amor, la segunda premisa de esa relación era la comisión de todo tipo de delitos. Lo mismo que el Partido Socialista. Que a lo largo de su historia ha cometido todo tipo de delitos, señora Maroto. Y usted se siente muy orgullosa de pertenecer a este partido.

E instó a Reyes Maroto a aplicarse el cuento y ser ella la que dimita: